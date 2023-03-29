Переговори про вступ України до ЄС: коли можуть розглянути питання — Finance.ua

Переговори про вступ України до ЄС: коли можуть розглянути питання Сьогодні 09:45

На зимовому саміті країн Євросоюзу можуть обговорити перспективу початку переговорів про вступ України та Молдови до євроспільноти.

Про це повідомляється з посиланням на заяву президента Євроради Шарля Мішеля під час його візиту до Молдови.

Глава Євроради у Кишиневі зустрівся з президенткою Молдови та оголосив про виділення близько мільярда євро допомоги. Шарль Мішель пояснив, що кошти підуть на підтримку стабільності Молдови.

Він зазначив, що Європейська комісія найближчим часом повинна опублікувати звіт про прогрес України та Молдови на шляху до євроінтеграції. За словами Мішеля, після отримання результатів стане зрозуміло, коли можуть розпочатися переговори про вступ країн-кандидаток до ЄС.

«На підставі цього звіту я маю намір порушити питання про початок переговорів з усіма трьома країнами (мова йшла про Україну, Молдову, а також Грузію, — ред.) про їх прийом до ЄС. Ймовірно, питання про початок переговорів про прийом Молдови та України до Євросоюзу буде розглянуто на саміті в грудні», — заявив Мішель.

Варто зазначити, що Україна та Молдова в червні минулого року отримали статус кандидата в члени ЄС. Водночас Грузії поки відмовили у наданні статусу.

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