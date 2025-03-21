В уряді назвали суму, яка знадобиться на повне розмінування території України — Finance.ua

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В уряді назвали суму, яка знадобиться на повне розмінування території України

Казна та Політика
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В уряді назвали суму, яка знадобиться на повне розмінування території України
В уряді назвали суму, яка знадобиться на повне розмінування території України
Згідно з оцінкою Світового банку, близько 30 млрд доларів необхідно на повне розмінування території України.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів.
«Уряд акцентує зусилля на гуманітарному розмінуванні і цього року планується провести технічне обстеження територій загальною площею 31 тисяча квадратних кілометрів», — заявив Шмигаль.
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За його словами, зараз пріоритет на розмінування сільськогосподарських земель.
«Розуміємо, наскільки це важливо в контексті нової посівної. Маємо вже більше 80 сертифікованих операторів протимінної діяльності та більше 200 машин розмінування», — зазначив прем’єр-міністр.
Шмигаль відзначив фінансову та технічну підтримку міжнародних партнерів у сфері розмінування. Він зазначив, що завдяки цій допомозі процес очищення територій від мін значно прискориться та дозволить розмінувати територію нашої держави «за роки, а не десятиліття».
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Нагадаємо, Центр гуманітарного розмінування буде ділити великі ділянки земель сільгосппризначення на частини по 200 га, щоб залучити більше операторів і пришвидшити повернення земель до використання.
В Україні офіційно запроваджується нова категорія операторів — зовнішніх пілотів безпілотних літальних апаратів, які виконуватимуть завдання з аеророзвідки та виявлення вибухонебезпечних предметів.
За матеріалами:
Finance.ua
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