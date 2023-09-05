В «Укрзалізниці» заявили, що квитки на потяг можна буде купити через верифікацію у Дії — Finance.ua
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В «Укрзалізниці» заявили, що квитки на потяг можна буде купити через верифікацію у Дії

Особисті фінанси
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В «Укрзалізниці» заявили, що квитки на потяг можна буде купити через верифікацію у Дії
В «Укрзалізниці» заявили, що квитки на потяг можна буде купити через верифікацію у Дії
«Укрзалізниця» нині працює над інтеграцією з додатком «Дія», щоб унеможливити діяльність перекупів на міжнародні рейси.
Про це повідомив керівник пасажирського напрямку «УЗ» Олександр Перцовський в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».
«Відтак, якщо якась аномальна активність, людина починає масово скуповувати квитки, то можна було її заблокувати. І вже не було можливості з нової сім-карти, нового номеру телефона продовжувати ці активності», — сказав посадовець.
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Перцовський підкреслив, що для «Укрзалізниці» принципово залишити історію з перекупами у минулому.
Він також зазначив, що 3 вересня відправився додатковий потяг із Києва до Варшави з пересадкою у Хелмі. За його словами, всі пасажири придбали на нього квитки спокійно у мобільному застосунку «УЗ».
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Посадовець пояснив, що з початку повномасштабної війни практично в 12 разів зросли обсяги міжнародних пасажирських перевезень. Щодо залізничного сполучення з Польщею, то використані всі слоти залізничних операторів. Щодо Відня — є різниця в колії, тобто в Австрію можна заїжджати іншими вагонами, яких в «Укрзалізниці» є невелика кількість.
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«Щодо Польщі — всі продажі в онлайні. Вже пішли в минуле так звані прикасові бариги, які ходять та перекуповують квитки. Все є в онлайн-системах. Змінили систему повернення квитків. Як працювали перекупи? Вони брали квиток, потім отримували замовлення і на інше ім'я обмінювали його у системі. Зараз це неможливо», — додав Перцовський.
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За матеріалами:
suspilne.media
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