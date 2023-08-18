Укрзалізниця розповіла про те, чому зникли квитки у перекупів на рейси польського напрямку — Finance.ua

Укрзалізниця розповіла про те, чому зникли квитки у перекупів на рейси польського напрямку Сьогодні 15:15

Укрзалізниця продовжує системну боротьбу з перекупами та майстрами «квиткового фотошопу».

Залізничники повідомили, що нині відбуваються перевірки пасажирів при посадці в поїзди. І це дало результати — раптово й абсолютно несподівано зникли квитки у перекупів на рейси польського напрямку.

«За два тижні ретельного контролю посадки до рейсів було не допущено близько двох десятків пасажирів з квитками на імена, які не збігалися з документами, що посвідчують особу», — повідомили на Укрзалізниці.

Це, як правило, імена спекулянтів, під якими ті завчасно викуповують квитки, а потім перепродають їх зі зміненим у фоторедакторі ім'ям (яке все одно проявиться у провідника при скануванні) або навіть без змін.

За останній місяць ми заблокували понад 600 акаунтів, які використовували спекулянти для масового викупу квитків.

«Нагадуємо, що квитки на всі польські поїзди доступні рівно за 20 днів до дати відправлення о 8:00 ранку в мобільному застосунку Укрзалізниці. Виключення: поїзд № 67/68 Київ — Варшава: квитки на нього надходять у продаж тепер о 9:00 ранку, щоб дозувати навантаження на застосунок», — звертають увагу на Укрзалізниці.

Залізничники дякують всім, хто не потурає спекулянтам.

«Цінуємо вашу чесність і продовжуємо працювати, щоб дістати квитки було значно легше», — пишуть незламні борці з корупцією з Укрзалізниці.

З 24 серпня запустять новий залізничний маршрут між Польщею та Україною.

Довідка Finance.ua:

Новий залізничний маршрут Варшава — Рава-Руська: з Польщі до України з 1 червня 2023 року. Запуск планується на 24 серпня, з двома рейсами на день. Вартість квитків наразі невідома, але це важливий крок для сприяння зв’язкам між країнами. SKPL Cargo отримала дозвіл на перевезення до 31 травня 2028 року.

Потяги на новому маршруті вміщують 240 пасажирів, прямують за європейською колією. У Раві-Руській можна пересісти на потяг «Укрзалізниці» до Львова. Новий залізничний маршрут відкриває нові можливості для зручних подорожей і співпраці між країнами.

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Вечірній Київ За матеріалами:

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