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Кава в Україні подорожчала утричі за 9 років: де зараз найдорожче еспресо (інфографіка)

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Кава
Кава
Для багатьох українців кава давно стала частиною щоденної рутини, однак за останні роки звична чашка еспресо суттєво вдарила по гаманцю. Якщо наприкінці 2017 року в середньому за неї просили 15 грн, то у вересні 2026-го ціна зросла до 46 грн.
Журналісти з’ясували, як змінювалася вартість кави в Україні за останні дев’ять років і в яких регіонах зараз найдорожче та найдешевше обходиться чашка еспресо.

Як змінилася ціна кави з 2017 року

Середня вартість еспресо в Україні у 2017−2026 роках зросла більш ніж утричі. Про це свідчать дані індексу еспресо, який для Opendatabot готує компанія Poster POS на основі інформації зі своєї програми обліку для закладів.
Наприкінці 2017 року чашка еспресо коштувала в середньому 15 грн. У наступні роки ціна зростала приблизно на 1−2 грн щороку і у 2021 році досягла 21 грн.
У 2022 році вартість кави зросла на 19% — до 25 грн. Надалі під час повномасштабної війни ціна еспресо щороку збільшувалася ще на 5−6 грн: до 29 грн у 2023 році, 35 грн у 2024-му та 41 грн у 2025 році.
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У вересні 2026 року середня ціна еспресо в Україні становить уже 46 грн.
Водночас світові ціни на кавові зерна за цей період зросли не так суттєво. Кілограм немеленої арабіки у 2017 році коштував $3,32, тоді як у 2026 році — $7,35. У 2025 році ціна становила $8,45.
Кава в Україні подорожчала утричі за 9 років: де зараз найдорожче еспресо (інфографіка)
Кілограм робусти за цей же період подорожчав із $2,23 до $3,89 у 2026 році. У 2025 році його ціна становила $4,86.
Таким чином, за 2017−2026 роки світова ціна кави зросла у 1,5−2,5 раза, тоді як середня вартість еспресо в Україні збільшилася утричі.

Де в Україні найдорожче еспресо

У вересні 2026 року найвища середня ціна еспресо зафіксована у Львівській та Одеській областях — по 52 грн за чашку.
Враховуючи, що капучино в середньому коштує на 40−50% дорожче за еспресо, лате — на 50−60%, а флет-вайт — на 100%, у цих регіонах ці напої можуть коштувати понад 70, 80 та 100 грн відповідно.
На другому місці за вартістю кави — Волинська область, де еспресо коштує в середньому 48 грн.
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У Дніпропетровській та Донецькій областях середня ціна становить по 47 грн, на Закарпатті та Миколаївщині — по 45 грн, а в Івано-Франківській області — 44 грн.
У Києві середня ціна еспресо становить 43 грн — майже на 10 грн менше, ніж у Львівській та Одеській областях. Така різниця, зокрема, пов’язана з конкуренцією у столиці та великою кількістю МАФів із дешевшою кавою.
По 43 грн у середньому коштує еспресо також у Вінницькій та Тернопільській областях.

Де каву можна купити найдешевше

У Чернівецькій, Київській, Харківській, Херсонській та Полтавській областях середня ціна еспресо становить від 40 до 42 грн.
У Черкаській, Рівненській, Чернігівській, Хмельницькій, Житомирській та Сумській областях чашка еспресо коштує в середньому 36−39 грн.
Найдешевша кава — у Запорізькій та Кіровоградській областях, де середня ціна еспресо становить 35 грн. Це відповідає середній вартості напою в Україні ще у 2024 році.
Одним із чинників подорожчання кави у 2026 році називають російські удари по продуктових складах і підприємствах. Зокрема, 23 серпня два безпілотники вдарили по заводу американської компанії Mondelez на Сумщині, де також розташовані фасувальні потужності для марок Jacobs і Carte Noire.
Подорожчання кави також сприяє почастішанню випадків підробки відомих брендів.
Кава не є єдиним продуктом, який суттєво подорожчав в Україні за роки повномасштабної війни. За цей період удвічі зросла вартість борщу та шашликів, а яйця подорожчали у два з половиною рази.
За матеріалами:
Слово і Діло
Інфляція
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