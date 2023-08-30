«Укрзалізниця» збільшила кількість рейсів на міжсезоння — Finance.ua

«Укрзалізниця» збільшила кількість рейсів на міжсезоння Сьогодні 08:30 — Особисті фінанси

«Укрзалізниця» збільшила кількість рейсів на міжсезоння

«Укрзалізниця» призначила додаткові рейси поїздів львівського та одеського напрямків на пікові дати міжсезоння.

Про це пише пресслужба перевізника.

На львівському напрямку поїзд № 191/192 Львів — Київ — Львів здійснить додаткові рейси 2,3,9 та 10 вересня. Відправлення з Києва о 07:05, прибуття до Львова о 17:03. Зворотно зі Львова о 13:15, Київ 22:05.

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Одеський напрямок поповниться поїздом № 167/168 Львів — Одеса — Львів, який здійснить два своїх рейси 3 вересня. Відправлення зі Львова о 08:37, прибуття в Одесу о 20:13. Зворотно з Одеси о 09:39, Львів 20:44.

Скасований у дати проведення ремонтних робіт на станції Перемишль поїзд № 31/32 із Запоріжжя курсуватиме замість Польщі до Івано-Франківська. Новим (але тимчасовим) маршрутом поїзд відправлятиметься із Запоріжжя 7−8, 14−15, 21−22 вересня о 20:49 та прибуватиме наступного дня до Івано-Франківська о 16:02. Зворотне відправлення з Івано-Франківська 8−9, 15−16, 22−23 вересня о 19:23, прибуття до Запоріжжя о 15:34 наступного дня.

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Квитки на рейси будуть доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.

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