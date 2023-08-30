«Укрзалізниця» збільшила кількість рейсів на міжсезоння — Finance.ua
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«Укрзалізниця» збільшила кількість рейсів на міжсезоння

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«Укрзалізниця» збільшила кількість рейсів на міжсезоння
«Укрзалізниця» збільшила кількість рейсів на міжсезоння
«Укрзалізниця» призначила додаткові рейси поїздів львівського та одеського напрямків на пікові дати міжсезоння.
Про це пише пресслужба перевізника.
На львівському напрямку поїзд № 191/192 Львів — Київ — Львів здійснить додаткові рейси 2,3,9 та 10 вересня. Відправлення з Києва о 07:05, прибуття до Львова о 17:03. Зворотно зі Львова о 13:15, Київ 22:05.
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Одеський напрямок поповниться поїздом № 167/168 Львів — Одеса — Львів, який здійснить два своїх рейси 3 вересня. Відправлення зі Львова о 08:37, прибуття в Одесу о 20:13. Зворотно з Одеси о 09:39, Львів 20:44.
Скасований у дати проведення ремонтних робіт на станції Перемишль поїзд № 31/32 із Запоріжжя курсуватиме замість Польщі до Івано-Франківська. Новим (але тимчасовим) маршрутом поїзд відправлятиметься із Запоріжжя 7−8, 14−15, 21−22 вересня о 20:49 та прибуватиме наступного дня до Івано-Франківська о 16:02. Зворотне відправлення з Івано-Франківська 8−9, 15−16, 22−23 вересня о 19:23, прибуття до Запоріжжя о 15:34 наступного дня.
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Квитки на рейси будуть доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.
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За матеріалами:
Finance.ua
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