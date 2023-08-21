Укрзалізниця модернізувала плацкартні вагони (фото) — Finance.ua

Укрзалізниця модернізувала плацкартні вагони (фото) Сьогодні 12:30 — Казна та Політика

Укрзалізниця модернізувала плацкартні вагони (фото)

Укрзалізниця модернізувала плацкартні вагони на маршруті поїзда № 7/8 «Київ-Чернівці».

Про це повідомили у пресслужбі перевізника.

«Оновлюємо найбільш соціальний сегмент рухомого складу та додаємо свіжомодернізовані плацкартні вагони на маршруті поїзда № 7/8 Київ-Чернівці», — сказано в повідомленні.

Фото: УЗ

У результаті капітально-відновлювального ремонту на потужностях Укрзалізниці ці вагони матимуть сучасну систему кондиціонування повітря, вакуумні туалети, якісне індивідуально кероване освітлення.

«У розпал літнього сезону перевезень чернівецький напрямок стає більш збалансованим з точки зору цінової пропозиції, адже поєднує фірмові вагони для більш вибагливого пасажира та дешевші вагони для соціальних перевезень, у тому числі організованих груп дітей на планове оздоровлення», — додали в УЗ.

Фото: УЗ

Нагадаємо, з 14 серпня в Укрзалізниці стартував другий етап програми лояльності «Залізні друзі». Відтепер кожен кілометр подорожі перетворюється на бонуси, які можна накопичувати у своєму профілі у застосунку «УЗ».

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