Укрзалізниця модернізувала плацкартні вагони (фото) — Finance.ua
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Укрзалізниця модернізувала плацкартні вагони (фото)

Казна та Політика
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Укрзалізниця модернізувала плацкартні вагони (фото)
Укрзалізниця модернізувала плацкартні вагони (фото)
Укрзалізниця модернізувала плацкартні вагони на маршруті поїзда № 7/8 «Київ-Чернівці».
Про це повідомили у пресслужбі перевізника.
«Оновлюємо найбільш соціальний сегмент рухомого складу та додаємо свіжомодернізовані плацкартні вагони на маршруті поїзда № 7/8 Київ-Чернівці», — сказано в повідомленні.
Фото: УЗ
Фото: УЗ
У результаті капітально-відновлювального ремонту на потужностях Укрзалізниці ці вагони матимуть сучасну систему кондиціонування повітря, вакуумні туалети, якісне індивідуально кероване освітлення.
«У розпал літнього сезону перевезень чернівецький напрямок стає більш збалансованим з точки зору цінової пропозиції, адже поєднує фірмові вагони для більш вибагливого пасажира та дешевші вагони для соціальних перевезень, у тому числі організованих груп дітей на планове оздоровлення», — додали в УЗ.
Фото: УЗ
Фото: УЗ
Нагадаємо, з 14 серпня в Укрзалізниці стартував другий етап програми лояльності «Залізні друзі». Відтепер кожен кілометр подорожі перетворюється на бонуси, які можна накопичувати у своєму профілі у застосунку «УЗ».
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За матеріалами:
Finance.ua
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