Укрзалізниця продовжила знижки на таксі для пасажирів до кінця року — Finance.ua
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Укрзалізниця продовжила знижки на таксі для пасажирів до кінця року

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Укрзалізниця продовжила знижки на таксі для пасажирів до кінця року
Укрзалізниця продовжила знижки на таксі для пасажирів до кінця року
Пасажири Укрзалізниці матимуть можливість до кінця року користуватися знижками на таксі до та з вокзалів восьми міст України.
Про це Укрзалізниця повідомила в Телеграмі.
«Пасажири з картками Visa Signature, Visa Infinite, Visa Platinum або Visa Platinum Business матимуть вже звичну знижку -50% на виклик Bolt до/з залізничних вокзалів у Києві (Центральний, Південний та Дарниця), Дніпрі, Львові, Одесі, Івано-Франківську, Ужгороді, Полтаві та Кривому Розі», — зазначили в компанії.
За даними Укрзалізниці, від початку року українці скористалися такою послугою вже 245 тисяч разів та заощадили 12 млн гривень.

Як скористати знижкою

Щоб скористатися знижкою, у застосунку Bolt необхідно додати до гаманця картку Visa й обрати одним із пунктів поїздки вокзал.
Нагадаємо, у листопаді 2022 року Укрзалізниця поновила співпрацю з Bolt і Visa, у результаті чого пасажири з картками Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite або Visa Platinum Business отримали можливість користатися 50-відсотковою знижкою на виклик таксі Bolt до залізничних вокзалів і назад.

Довідка Finance.ua:

  • нові правила повернення квитків на міжнародні поїзди польського напрямку, які «Укрзалізниця» запровадила із 26 липня, нерідко викликають невдоволення пасажирів. Тепер це можна зробити тільки через каси у претензійному порядку;
  • Укрзалізниця модернізувала плацкартні вагони на маршруті поїзда № 7/8 «Київ-Чернівці».
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За матеріалами:
Укрінформ
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