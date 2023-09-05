Укрзалізниця продовжила знижки на таксі для пасажирів до кінця року — Finance.ua

Укрзалізниця продовжила знижки на таксі для пасажирів до кінця року Сьогодні 06:49 — Особисті фінанси

Укрзалізниця продовжила знижки на таксі для пасажирів до кінця року

Пасажири Укрзалізниці матимуть можливість до кінця року користуватися знижками на таксі до та з вокзалів восьми міст України.

Про це Укрзалізниця повідомила в Телеграмі.

«Пасажири з картками Visa Signature, Visa Infinite, Visa Platinum або Visa Platinum Business матимуть вже звичну знижку -50% на виклик Bolt до/з залізничних вокзалів у Києві (Центральний, Південний та Дарниця), Дніпрі, Львові, Одесі, Івано-Франківську, Ужгороді, Полтаві та Кривому Розі», — зазначили в компанії.

За даними Укрзалізниці, від початку року українці скористалися такою послугою вже 245 тисяч разів та заощадили 12 млн гривень.

Як скористати знижкою

Щоб скористатися знижкою, у застосунку Bolt необхідно додати до гаманця картку Visa й обрати одним із пунктів поїздки вокзал.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року Укрзалізниця поновила співпрацю з Bolt і Visa, у результаті чого пасажири з картками Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite або Visa Platinum Business отримали можливість користатися 50-відсотковою знижкою на виклик таксі Bolt до залізничних вокзалів і назад.

Довідка Finance.ua:

нові правила повернення квитків на міжнародні поїзди польського напрямку, які «Укрзалізниця» запровадила із 26 липня, нерідко викликають невдоволення пасажирів. Тепер це можна зробити тільки через каси у претензійному порядку;

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Укрінформ За матеріалами:

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