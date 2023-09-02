Чи можна повернути квитки на міжнародний поїзд «УЗ» пасажирам за кордоном — Finance.ua

Чи можна повернути квитки на міжнародний поїзд «УЗ» пасажирам за кордоном Сьогодні 17:41 — Особисті фінанси

Чи можна повернути квитки на міжнародний поїзд «УЗ» пасажирам за кордоном

Нові правила повернення квитків на міжнародні поїзди польського напрямку, які «Укрзалізниця» запровадила із 26 липня, нерідко викликають невдоволення пасажирів. Тепер це можна зробити тільки через каси у претензійному порядку.

Як повернути квитки на потяги між Україною та Польщею пасажирам, які перебувають за кордоном, повідомляє «Укрзалізниця».

У ситуації, коли пасажир за кордоном змінює плани на поїздку і хоче повернути квиток, в «УЗ» пропонують робити це через каси. Онлайн, як раніше, це зробити не вдасться. Пасажирам пропонується попросити довірену особу в Україні звернутися до каси для претензійного повернення коштів.

Днями неможливість повернути квитки онлайн обурила киянку Катерину Цибенко. Вона у своєму дописі у Facebook вказала на додаткові складнощі у придбанні квитків на потяги до Польщі, бо тепер не всі пасажири повертають свої невикористані квитки.

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У відповіді в «Укрзалізниці» пояснили, що пасажири до відправлення потяга на території Польщі мають змогу звернутися до каси для повернення місць у загальну систему продажу та проставлення відповідних відміток. Після чого на території України впродовж 6 місяців із заявою та квитками з відміткою, потрібно звернутись у письмовому вигляді до претензійного відділу за поштовою адресою: м. Київ, 1 032, бул. Т Шевченка 38/40 з поміткою на конверті «Претензійний відділ».

«У разі якщо ви самостійно не маєте можливості звернутись до каси, ви можете доручити це родичам або знайомим на території України, надіславши електронний квиток електронною поштою або через інший месенджер (Вайбер, Телеграм). Також потрібно надати дозвіл довільної форми на здійснення повернення довіреною особою», — пояснюють в «УЗ».

Для цього представник має надати в касу:

роздрукований квиток у форматі А-4;

документ, що посвідчує особу того, хто повертає;

заповнити заяву до претензійного відділу, вказавши реквізити банківської картки, з якої були сплачені квитки.

Довіреність пишеться з таким текстом: «Довіреність. Я ПІБ, номер ІПН, паспорт серія №, ким виданий, дату видачі паспорта, проживаю за адресою: місто, вулиця, номер будинку та квартири.

Цією довіреністю уповноважую: ПІБ, номер ІПН, паспорт серія №, ким виданий, дату видачі паспорта, проживає за адресою: місто, вулиці, номер будинку та квартири, отримати кошти за невикористаний проїзний документ".

В «УЗ» нагадують, що звернутися до каси потрібно заздалегідь або не пізніше ніж за годину до відправлення потягу. Кошти за невикористані проїзні/перевізні документи повертаються на рахунок власника платіжної картки.

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