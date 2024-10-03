В «Укртелекомі» розповіли, як зростання податків вплине на тарифи — Finance.ua

В «Укртелекомі» розповіли, як зростання податків вплине на тарифи Сьогодні 17:19 — Особисті фінанси

В «Укртелекомі» розповіли, як зростання податків вплине на тарифи

Цього року ціни на інтернет від Укртелеком залишаться без змін.

Про це повідомила пресслужба компанії.

«Анонсоване багатьма провайдерами підвищення тарифів на послугу інтернет через перехід на нову для них загальну систему оподаткування жодним чином не вплине на клієнтів Укртелекому», — сказано в повідомленні.

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Зазначається, що в тарифі для кінцевого споживача більше 30% займають податки.

«Зокрема, в 2023 році компанія сплатила понад 1,35 млрд грн податків, а за перші шість місяців 2024 року — понад 660 млн грн», — додали в компанії.

Нагадаємо, раніше Vodafone оголосив про оновлення тарифів для бізнес-клієнтів. Ціни на послуги змінились з 1 вересня. Разом з цінами змінились і наповнення тарифних планів.

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Раніше оператор «Київстар» роз’яснив тарифи на послугу домашнього інтернету, що працює без світла. Оператор зазначав, що абоненти можуть користуватися домашнім інтернетом навіть при відключенні електрики, оскільки 90% мережі Домашнього Інтернету обладнані джерелами безперебійного живлення.

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