В Укравтодорі повідомили, скільки часу та коштів треба Україні на відновлення зруйнованих доріг — Finance.ua

В Укравтодорі повідомили, скільки часу та коштів треба Україні на відновлення зруйнованих доріг

Вчора 19:04 — Казна та Політика

В Укравтодорі повідомили, скільки часу та коштів треба Україні на відновлення зруйнованих доріг

Станом на сьогодні відновлення зруйнованих під час воєнних дій доріг потребує 900 мільярдів гривень.

Про це під час загальнонаціонального марафону 5 червня повідомив перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко.

«Наразі для відновлення доріг потрібно 900 мільярдів гривень. Щоб відновити дорожньо-транспортну інфраструктуру, знадобиться 2-4 роки. Ми вважаємо, що було б правильно залучати на це відновлення кошти, заморожені в рф», — зазначив Івко.

Він повідомив також, що наразі в Україні повністю зруйновано 24 тис. км доріг і 302 штучні споруди — мости, шляхопроводи, естакади.

«Але ми щодня працюємо над відновленням. Вже розчищено 930 км доріг і облаштовано 40 тимчасових споруд та об’їздів», — наголосив Івко.

Довідка Finance.ua:

станом на 25 травня загальна сума прямих збитків економіки України від пошкодження та руйнування житлових і нежитлових будівель та інфраструктури вже перевищувала $105,5 млрд або понад 3,1 трлн грн;

міністр інфраструктури Олександр Кубраков раніше заявляв, що зараз є складнощі не лише з фінансуванням, але й будівельними матеріалами, особливо, металопрокатом;

Кубраков сказав, що переведення однієї залізничної лінії на стандарт ЄС коштуватиме від 2 до 3 мільярдів доларів.

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