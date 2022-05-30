Міністр Кубраков розповів про головні труднощі для відновлення мостів в Україні — Finance.ua
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Міністр Кубраков розповів про головні труднощі для відновлення мостів в Україні

Вчора 18:32Казна та Політика
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Міністр Кубраков розповів про головні труднощі для відновлення мостів в УкраїніМіністр Кубраков розповів про головні труднощі для відновлення мостів в Україні
Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков в інтерв’ю zeit.de розповів про кількість зруйнованих мостів у результаті російського вторгнення.
«Зруйновано близько 300 автомобільних мостів і 50 залізничних, отже, щонайменше 350 мостів зламано. Найбільші та найважливіші мости були пошкоджені російською армією», — заявив Кубраков.
Міністр додав, що там, де тільки можемо, будуються тимчасові мости. Однак ці мости, зазвичай, не можуть використовуватися вантажівками.
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«Ризик повторного нападу все ще дуже високий. Так буде доти, доки при владі в росії буде режим», — вважає Кубраков. Але Україна не може чекати зміни російської влади, туму зараз потрібно відбудовувати інфраструктуру. Це дозволить запустити економіку. «Наразі ми відбудували близько 50 мостів, усі тимчасові», — розповів міністр.
За його підрахунками для повного відновлення інфраструктури потрібно два роки з моменту закінчення бойових дій.
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«Але лише за умови, що у нас є фінансові ресурси та достатньо будівельних компаній та працівників», — уточнив Олександр Кубраков. Відновлення зруйнованих будинків, шкіл і лікарень займе більше часу.
За словами міністра інфраструктури, є складнощі не лише з фінансуванням, але й будівельними матеріалами, особливо, металопрокатом.
«Вся сталь для наших мостів йшла з Маріуполя. Тепер ми повинні спробувати імпортувати його з інших країн», — розповів міністр.
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Нагадаємо, що в Маріуполі розташовані два великі металургійні комбінати — Азовсталь та ММК ім. Ілліча. На їхніх потужностях виробляли плаский сталевий прокат, який використовувався, в тому числі, для будівництва інфраструктурних об’єктів.
Виробничі потужності Азовсталі майже знищено. Інформація про стан ММК ім. Ілліча обмежена.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: НВ
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