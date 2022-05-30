Міністр Кубраков розповів про головні труднощі для відновлення мостів в Україні — Finance.ua

«Ризик повторного нападу все ще дуже високий. Так буде доти, доки при владі в росії буде режим», — вважає Кубраков. Але Україна не може чекати зміни російської влади, туму зараз потрібно відбудовувати інфраструктуру. Це дозволить запустити економіку. «Наразі ми відбудували близько 50 мостів, усі тимчасові», — розповів міністр.
За його підрахунками для повного відновлення інфраструктури потрібно два роки з моменту закінчення бойових дій.
Нагадаємо, що в Маріуполі розташовані два великі металургійні комбінати — Азовсталь та ММК ім. Ілліча. На їхніх потужностях виробляли плаский сталевий прокат, який використовувався, в тому числі, для будівництва інфраструктурних об’єктів.
Виробничі потужності Азовсталі майже знищено. Інформація про стан ММК ім. Ілліча обмежена.