Міністр Кубраков розповів про головні труднощі для відновлення мостів в Україні — Finance.ua

Міністр Кубраков розповів про головні труднощі для відновлення мостів в Україні

Вчора 18:32 — Казна та Політика

Міністр Кубраков розповів про головні труднощі для відновлення мостів в Україні

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков в інтерв’ю zeit.de розповів про кількість зруйнованих мостів у результаті російського вторгнення.

«Зруйновано близько 300 автомобільних мостів і 50 залізничних, отже, щонайменше 350 мостів зламано. Найбільші та найважливіші мости були пошкоджені російською армією», — заявив Кубраков.

Міністр додав, що там, де тільки можемо, будуються тимчасові мости. Однак ці мости, зазвичай, не можуть використовуватися вантажівками.

Читайте також Загальна сума прямих збитків інфраструктури вже перевищує $105,5 млрд

«Ризик повторного нападу все ще дуже високий. Так буде доти, доки при владі в росії буде режим», — вважає Кубраков. Але Україна не може чекати зміни російської влади, туму зараз потрібно відбудовувати інфраструктуру. Це дозволить запустити економіку. «Наразі ми відбудували близько 50 мостів, усі тимчасові», — розповів міністр.

За його підрахунками для повного відновлення інфраструктури потрібно два роки з моменту закінчення бойових дій.

Читайте також В Україні збудують європейську колію — Мінінфраструктури

«Але лише за умови, що у нас є фінансові ресурси та достатньо будівельних компаній та працівників», — уточнив Олександр Кубраков. Відновлення зруйнованих будинків, шкіл і лікарень займе більше часу.

За словами міністра інфраструктури, є складнощі не лише з фінансуванням, але й будівельними матеріалами, особливо, металопрокатом.

«Вся сталь для наших мостів йшла з Маріуполя. Тепер ми повинні спробувати імпортувати його з інших країн», — розповів міністр.

Нагадаємо, що в Маріуполі розташовані два великі металургійні комбінати — Азовсталь та ММК ім. Ілліча. На їхніх потужностях виробляли плаский сталевий прокат, який використовувався, в тому числі, для будівництва інфраструктурних об’єктів.

Виробничі потужності Азовсталі майже знищено. Інформація про стан ММК ім. Ілліча обмежена.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.