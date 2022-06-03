Дев'ять найдорожчих благодійних лотів, проданих на підтримку України (інфографіка) — Finance.ua

Дев'ять найдорожчих благодійних лотів, проданих на підтримку України (інфографіка)

Вчора 13:02 — Казна та Політика

Благодійні аукціони — один з найпопулярніших методів збору коштів на потреби ЗСУ та гуманітарну допомогу. Forbes назвав благодійні лоти, які вдалося продати найдорожче.

Символи перемоги України на «Євробаченні» — кришталевий мікрофон та рожева панама соліста Kalush Orchestra Олега Псюка — можуть наблизити перемогу у війні. 29 травня волонтер та політичний діяч Сергій Притула оголосив результати благодійного аукціону, на якому продавалася меморабілія головного пісенного конкурсу Європи. Приз за перше місце у «Євробаченні» зібрав $900 тис., панама бренда Shkoura — 11 млн грн. За ці кошти фонд Сергія Притули придбає комплекс безпілотників PD-2 для українського війська.

Пів мільйона за картину Примаченко — унікальний кейс: за українське мистецтво вперше заплатили порівняно великі кошти, каже голова правління ГО «Музей сучасного мистецтва» Ольга Балашова. На $500 000 фонд Сергія Притули придбав 125 автомобілів Volkswagen T5, якими користувалися в Deutsche Post. Сім з них уже вирушили на південь, до ЗСУ.

На аукціоні в лондонському музеї Tate Modern фліска Володимира Зеленського була представлена за стартовою ціною 50 тис. фунтів. Окрім куртки українського президента, гості змагалися за керамічного півника, якого подарували прем’єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону під час прогулянки Києвом, екскурсію містом із мером Віталієм Кличком та інші лоти. Загалом було зібрано 230 тис. фунтів, але на аукціоні була присутня компанія, що подвоїла результати торгів, перетворивши виторг на 460 тис. фунтів.

Аукціони на підтримку України проходять у різних форматах. Prozzoro.Sale влаштовують уже 18-й онлайн-продаж. За допомогою сервісу було продано зустріч із поетом Сергієм Жаданом після війни за 50 тис. грн, іменну ручку президента США Джо Байдена за 600 тис. грн та поштові марки «Русскій воєнний корабль, іді ...!» за 5 млн грн.

Доєднуються й іноземці. Актор Річард Гір виставив на аукціон автомобіль Jaguar XK8 Convertible. $31 750, виручені за нього, отримають некомерційні організації World Central Kitchen та Open Arms Ukraine. Доми Christie’s та Sotheby’s проводять серії благодійних виставок та аукціонів на підтримку України.

Понад $80 тис. було зібрано на аукціонах World Sports For Ukraine. Зокрема, золоту медаль чемпіонату світу U-20 українського футболіста Данила Сікана за $32 тис. придбав німецький клуб «Ганза», за який виступає нападник, а золото Паралімпійських ігор — 2020 веслувальника Сергія Ємельянова за $30 тис. придбала біржа криптовалют WhiteBIT.

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