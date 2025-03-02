В Україні зросли оптові ціни: які продукти подорожчали найбільше — Finance.ua

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В Україні зросли оптові ціни: які продукти подорожчали найбільше

Казна та Політика
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В Україні зросли оптові ціни: які продукти подорожчали найбільше
В Україні зросли оптові ціни: які продукти подорожчали найбільше
Оптові ціни виробників промислової продукції в січні 2025 року порівняно із січнем минулого року зросли на 32,5%. Ціни в межах України зросли на 34,8%, за межі України — на 16,8%.
Про це свідчать дані Держстату.

Які продукти подорожчали

За даними статистичного відомства, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ціни зросли на 20,6%, зокрема в межах України — на 17,5%, за межі України — на 33,0%.
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Найбільше зросли ціни у виробництві молочних продуктів — на 22,3%, у т.ч. всередині України — на 22,3%,
В Україні зросли оптові ціни: які продукти подорожчали найбільше
У виробництві хліба, хлібобулочних і борошняних виробів ціни піднялися на 14,9%, зокрема всередині України — на 15,4%.

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У виробництві м’яса ціни зросли на 11,5%, зокрема, всередині України — на 12,0%.
Виробники напоїв підняли ціни на 8,0%, зокрема всередині України — на 8,2%.
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Ціни на виробників цукру впали за рік на 1,6%, у т.ч. всередині України на 0,3%.
Оптові ціни виробників продукції переносяться на ціни на прилавках магазинів із лагом у кілька місяців.
Нагадаємо, у січні 2025 року інфляція пришвидшилась до 12,9% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 1,2%.
Фактична інфляція дещо перевищила траєкторію прогнозу Національного банку, опублікованого в Інфляційному звіті за січень 2025 року.
Водночас НБУ очікує, що інфляція повернеться на траєкторію стійкого зниження в другій половині 2025 року й прямуватиме до цілі НБУ — 5% на горизонті політики.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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