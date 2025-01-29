Держоператор тилу впроваджує нову модель постачання продуктів для військових — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Держоператор тилу впроваджує нову модель постачання продуктів для військових

Казна та Політика
29
Держоператор тилу впроваджує нову модель постачання продуктів для військових
Держоператор тилу впроваджує нову модель постачання продуктів для військових
«Державний оператор тилу» Міністерства оборони України уклав договір з ТОВ «ЮТ Компані» для впровадження нової моделі постачання харчування ЗСУ у 2025 році. Пілотний проєкт стартує в Києві та Київській області й передбачає чітке розмежування функцій закупівель та логістики.
Про це повідомила пресслужба міністерства.
Новий контракт має суттєві відмінності від чинної моделі постачання.
Читайте також
«Це важливий крок для модернізації системи харчування. Новий формат дозволить зробити процеси прозорими, ефективними й зручними для всіх сторін. Розділення логістичних і закупівельних функцій забезпечить вищу якість продукції, що надходитиме нашим військовим», — підкреслив директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.
Пілотний проєкт передбачає постійний моніторинг результатів для подальшого вдосконалення й масштабування на інші регіони.
Читайте також
Тепер функції контрактування виробників переходять безпосередньо до ДОТ, а за логістичним оператором залишається лише:
  • повнота, вчасність і якість транспортування до військових частин харчів;
  • складські операції на власних потужностях;
  • координація процесів відвантаження товарів;
  • документаційний супровід та закриття оплат.
Це дозволить зробити процеси закупівель прозорішими та більш керованими.
Ключова мета проєкту — оптимізувати взаємодію між усіма учасниками ланцюга постачання, підвищити ефективність логістики та посилити контроль якості продукції до її доставки військовим частинам.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.