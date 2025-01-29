Держоператор тилу впроваджує нову модель постачання продуктів для військових — Finance.ua

Держоператор тилу впроваджує нову модель постачання продуктів для військових Сьогодні 19:15 — Казна та Політика

Держоператор тилу впроваджує нову модель постачання продуктів для військових

«Державний оператор тилу» Міністерства оборони України уклав договір з ТОВ «ЮТ Компані» для впровадження нової моделі постачання харчування ЗСУ у 2025 році. Пілотний проєкт стартує в Києві та Київській області й передбачає чітке розмежування функцій закупівель та логістики.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Новий контракт має суттєві відмінності від чинної моделі постачання.

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«Це важливий крок для модернізації системи харчування. Новий формат дозволить зробити процеси прозорими, ефективними й зручними для всіх сторін. Розділення логістичних і закупівельних функцій забезпечить вищу якість продукції, що надходитиме нашим військовим», — підкреслив директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.

Пілотний проєкт передбачає постійний моніторинг результатів для подальшого вдосконалення й масштабування на інші регіони.

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Тепер функції контрактування виробників переходять безпосередньо до ДОТ, а за логістичним оператором залишається лише:

повнота, вчасність і якість транспортування до військових частин харчів;

складські операції на власних потужностях;

координація процесів відвантаження товарів;

документаційний супровід та закриття оплат.

Це дозволить зробити процеси закупівель прозорішими та більш керованими.

Ключова мета проєкту — оптимізувати взаємодію між усіма учасниками ланцюга постачання, підвищити ефективність логістики та посилити контроль якості продукції до її доставки військовим частинам.

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