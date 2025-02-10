Продукти, які найбільше подорожчали у світі за останній рік — Finance.ua

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Продукти, які найбільше подорожчали у світі за останній рік

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Продукти, які найбільше подорожчали у світі за останній рік
Продукти, які найбільше подорожчали у світі за останній рік
Світові ціни на продовольство зросли за останній рік. Найбільше подорожчали молочні продукти та рослинна олія.
Про це повідомляється в публікації продовольчого агентства ООН (ФАО).
Індекс, який відстежує щомісячні зміни світових цін на низку продовольчих товарів, що продаються у світі, становив 124,9 пункту в січні 2025 року, що на 1,6% менше, ніж у грудні. Падіння було зумовлене значним зниженням міжнародних котирувань на рослинні олії та цукор.
Індекс на 6,2% вищий за рівень рік тому, але залишився на 22% нижчим від пікового значення, досягнутого в березні 2022 року після вторгнення росії в Україну.
У січні ціни на молочні продукти зросли на 2,4% порівняно з груднем і на 20,4% порівняно з рівнем січня 2024 року. Зростання було зумовлене щомісячним зростанням міжнародних котирувань сиру на 7,6%, що переважило зниження цін на олію та сухе молоко.
Індекс цін на рослинні олії ФАО знизився на 5,6% порівняно з попереднім місяцем, змінивши нещодавнє зростання, хоча він залишився на 24,9% вищим, ніж рік тому. Зниження в січні було здебільшого зумовлене зниженням світових цін на пальмову та рапсову олії, тоді як ціни на соєву та соняшникову олії залишилися стабільними.
Індекс цін на м’ясо ФАО знизився на 1,4% у січні, але при цьому на 8,1% вищий за рівень рік тому.
Індекс цін на цукор ФАО знизився на 6,8% порівняно з груднем і на 18,5% порівняно з попереднім роком, в основному через поліпшення перспектив світової пропозиції.
Тим часом, індекс цін на зернові ФАО зріс на 0,3% порівняно з груднем, але залишився на 6,9% нижчим за рівень січня 2024 року.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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