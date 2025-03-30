В Україні зросли ціни на літні автошини та диски: які варіанти найдорожчі та найдешевші — Finance.ua
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В Україні зросли ціни на літні автошини та диски: які варіанти найдорожчі та найдешевші

Технології&Авто
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В Україні зросли ціни на літні автошини та диски: які варіанти найдорожчі та найдешевші
В Україні зросли ціни на літні автошини та диски: які варіанти найдорожчі та найдешевші, Фото: freepik
У 2025 році спостерігаються помітні зміни на ринку літньої гуми та дисків в Україні. Цьогоріч ціни на нові та вживані автошини в середньому зросли на 11%.
Про це свідчать дані платформи OLX, передає «Економічна правда».

Ціни на шини

Вартість автомобільних шин, дисків та коліс залежить від стану та діаметру — чим більший розмір коліс, тим вони дорожчі.
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Найпопулярнішими серед автомобілістів є шини 16 та 17 діаметру. Переважна більшість користувачів розглядають для купівлі саме вживані варіанти.
Найпопулярнішими, як за кількістю відгуків, так і за кількістю оголошень, є шини діаметром від 15 до 19 дюймів.
Шини діаметром 15 дюймів найдешевші — 2 000 грн за нові та 1 131 грн за вживані. Шини 16 дюймів коштуватимуть 2 750 грн за нові та 1400 грн за вживані.
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У середньому вживані шини коштують вдвічі дешевше й користуються більшим запитом у покупців — 89% від усіх відгуків у лютому 2025 року, кажуть у OLX.
В Україні зросли ціни на літні автошини та диски: які варіанти найдорожчі та найдешевші

Диски для легкових авто

Диски на легкові авто також в середньому здорожчали на 11%. Наприклад, станом на лютий 2025 року, середня ціна на нові диски 15 діаметру становила 2 200 грн, а за вживані — 1 000 грн.
Нові диски 16 діаметру в середньому коштували 3500 грн, вживані — 2 000 грн, за 17 діаметр треба заплатити 5 273 грн (нові) або 3 000 грн за живані.
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Диски 18 діаметру в середньому коштують 6 922 грн (4 091 грн за вживані), а 19 діаметру — 8 500 грн за нові та 6 000 грн за вживані.

Колеса в зборі

Найдорожча категорія, у якій також зберігається тенденція зростання, — це колеса в зборі, адже у вартість входять і шини, і диски. Однак цього сезону на ринку спостерігається цікавий нюанс — вартість вживаних коліс в зборі вища, ніж нових.
У OLX пояснюють, що ціна на нові колеса в зборі нижча через те, що зазвичай в цій категорії користувачі продають запасні колеса/докатки, а також колеса на стальних дисках.
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Водночас серед вживаних переважають пропозиції на легкосплавних або кованих дисках.
За нові колеса діаметром 15 дюймів треба заплатити в середньому 2 200 грн, а за вживані — 3 000 грн.
Найпопулярніший 16 діаметр коштує 3 200 грн за нове колесо та 5 400 грн за вживане. За нові колеса 17 діаметра треба буде заплатити 5 700 грн, а за вживані майже вдвічі більше — 10 тис. грн.
За матеріалами:
Економічна Правда
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