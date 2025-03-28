Dell скорочує кількість своїх працівників — Finance.ua

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Dell скорочує кількість своїх працівників

Технології&Авто
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Dell скорочує кількість своїх працівників
Dell скорочує кількість своїх працівників
Технологічна компанія Dell зменшила чисельність своїх працівників. Скорочення в компанії відбувалися на протязі 2024 та початку 2025 років.
Про це повідомляє Reuters.
Відомо, що Dell зменшила свій штат людей на 10%. Станом на кінець січня 2025 року компанія налічує близько 108 тис. працівників, в той час як на кінець січня 2024 року кількість працівників складала 120 тис.
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Причиною таких скорочень у компанії назвали оптимізацію бюджету, зокрема зменшення витрат.
Крім того, в компанії наголошують, що вони продовжують працювати над інклюзивністю.
«Ми прагнемо рівних можливостей працевлаштування та продовжуємо впроваджувати інклюзивну політику, яка дозволяє Dell Technologies досягати цих цілей», — заявили в Dell.
Компанія пояснює такі дії високими витратами на створення серверів штучного інтелекту.
За матеріалами:
Speka
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