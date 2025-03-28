Dell скорочує кількість своїх працівників — Finance.ua

Dell скорочує кількість своїх працівників Сьогодні 01:23 — Технології&Авто

Dell скорочує кількість своїх працівників

Технологічна компанія Dell зменшила чисельність своїх працівників. Скорочення в компанії відбувалися на протязі 2024 та початку 2025 років.

Про це повідомляє Reuters.

Відомо, що Dell зменшила свій штат людей на 10%. Станом на кінець січня 2025 року компанія налічує близько 108 тис. працівників, в той час як на кінець січня 2024 року кількість працівників складала 120 тис.

Читайте також Audi скоротить 7 500 робочих місць

Причиною таких скорочень у компанії назвали оптимізацію бюджету, зокрема зменшення витрат.

Крім того, в компанії наголошують, що вони продовжують працювати над інклюзивністю.

«Ми прагнемо рівних можливостей працевлаштування та продовжуємо впроваджувати інклюзивну політику, яка дозволяє Dell Technologies досягати цих цілей», — заявили в Dell.

Компанія пояснює такі дії високими витратами на створення серверів штучного інтелекту.

Speka За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.