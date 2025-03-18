Audi скоротить 7 500 робочих місць — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Audi скоротить 7 500 робочих місць

Фондовий ринок
15
Audi скоротить 7 500 робочих місць
Audi скоротить 7 500 робочих місць
Audi, що входить до Volkswagen Group, планує скоротити до 7 500 робочих місць у Німеччині, щоб оптимізувати витрати.
Про це пише Reuters.
Скорочення торкнеться адміністративного персоналу та розробників. Видання зазначає, що завершити програму звільнень планують у 2029 році.
Читайте також
Згідно з угодою між керівництвом і профспілками, компанія планує заощаджувати 1 млрд євро на рік. Водночас протягом наступних чотирьох років Audi інвестує 8 млрд євро у свої німецькі підприємства.
Загальна кількість скорочень у Volkswagen Group наразі сягає 48 000 осіб: VW зменшує штат на 35 000 працівників, Porsche — на 3 900, а програмний підрозділ Cariad — на 1 600.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems