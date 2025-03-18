Audi скоротить 7 500 робочих місць — Finance.ua

Audi скоротить 7 500 робочих місць Сьогодні 22:02 — Фондовий ринок

Audi скоротить 7 500 робочих місць

Audi, що входить до Volkswagen Group, планує скоротити до 7 500 робочих місць у Німеччині, щоб оптимізувати витрати.

Про це пише Reuters.

Скорочення торкнеться адміністративного персоналу та розробників. Видання зазначає, що завершити програму звільнень планують у 2029 році.

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Згідно з угодою між керівництвом і профспілками, компанія планує заощаджувати 1 млрд євро на рік. Водночас протягом наступних чотирьох років Audi інвестує 8 млрд євро у свої німецькі підприємства.

Загальна кількість скорочень у Volkswagen Group наразі сягає 48 000 осіб: VW зменшує штат на 35 000 працівників, Porsche — на 3 900, а програмний підрозділ Cariad — на 1 600.

Економічна Правда За матеріалами:

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