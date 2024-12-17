Audi закриває завод у Бельгії — Finance.ua

Audi закриває завод у Бельгії 17.12.2024, 00:26 — Фондовий ринок

Audi закриває завод у Бельгії

Німецький автовиробник Audi оголосив про закриття свого заводу у Брюсселі, яке відбудеться 28 лютого 2025 року.

Це рішення стало результатом низьких продажів моделей Q8 E-Tron та Q8 E-Tron Sportback, які виготовлялися на цьому заводі. Незважаючи на спроби знайти покупця, всі зусилля виявилися безуспішними.

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Керівництво Audi визнало, що це рішення було дуже важким, але економічні реалії диктували свої умови. Закриття заводу призведе до скорочення понад 3000 робочих місць.

Рішення про закриття заводу у Брюсселі стало ще одним свідченням того, що автомобільна промисловість переживає глибокі трансформації. Перехід на електромобілі потребує нових підходів та інвестицій, і не всі моделі виявляються успішними на ринку.

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Цікаво відзначити, що в той час як Audi вживає радикальних заходів, інші бренди Volkswagen Group, такі як Bentley, відкладають свої плани щодо повного переходу на електромобілі. Це свідчить про те, що навіть усередині концерну немає єдиної думки щодо темпів електрифікації.

Закриття заводу в Брюсселі ставить під сумнів майбутнє інших виробничих майданчиків Volkswagen Group. Компанія змушена адаптуватися до нових реалій ринку та шукати оптимальні рішення для збереження конкурентоспроможності.

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