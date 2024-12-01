Audi представила новий купеподібний кросовер (фото) — Finance.ua

Audi представила новий купеподібний кросовер (фото) Сьогодні 22:07 — Фондовий ринок

Audi представила новий купеподібний кросовер (фото)

Компанія Audi представила купеподібний кросовер Q5 Sportback другого покоління. Новинка поєднує в собі типові для SUV риси, такі як універсальність та просторий салон із ще більш динамічним силуетом. Про це повідомили у пресслужбі марки.

Автомобіль став ще більш витонченим, ніж попередник. Він привертає увагу своїми гострими як бритва фарами, великим повітрозабірником та максимально витягнутою візуально задньою частиною кузова. На ринок новинка вийде у двох версіях: exterior advanced та S line.

Кросовер збудований на платформі Premium Platform Combustion (PPC) і має систему «м'якого» гібриду MHEV plus з 48-вольтовим стартер-генератором, літій-фосфатним акумулятором на 1,7 кВт*год та традиційним ДВЗ.

Нові Audi Q5 Sportback та SQ5 Sportback будуть доступні для замовлення з грудня 2024 року за ціною від 54 800 євро та від 85 400 євро відповідно.

MMR За матеріалами:

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