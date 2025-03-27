Найнадійніші автомобілі у 2025 році (інфографіка) — Finance.ua

Найнадійніші автомобілі у 2025 році (інфографіка) Сьогодні 20:00 — Технології&Авто

Найнадійніші автомобілі у 2025 році (інфографіка)

Надійність автомобіля залишається важливим критерієм для покупців, впливаючи на вартість володіння і загальне задоволення транспортним засобом.

У 2025 році дослідження JD Power виявило три лідируючі бренди: Lexus, Buick і Mazda. Ці компанії показали найменшу кількість проблем на 100 автомобілів (PP100) за три роки експлуатації, що зробило їх найбільш надійними на ринку.

Серед виробників, які продемонстрували значне поліпшення, особливо виділяється Tesla, якій вдалося скоротити кількість проблем на 43 одиниці порівняно з минулим роком.

Водночас деякі бренди, зокрема Jeep і RAM, зафіксували зростання кількості несправностей, що вплинуло на їхні позиції в рейтингу.

Дослідження також підкреслило зростаючу проблему програмних збоїв у сучасних автомобілях. Основні труднощі пов’язані з інтеграцією смартфонів: Android Auto і Apple CarPlay очолили список найчастіших скарг серед власників.

Більше половини користувачів заявили, що бездротові оновлення не призвели до помітних поліпшень у роботі їхніх автомобілів.

Середній рівень PP100 у 2025 році досяг максимуму з 2009 року, що, ймовірно, пов’язано з впливом пандемії COVID-19 на виробництво автомобілів. Сучасні транспортні засоби стають все більш технологічно складними, а це збільшує кількість можливих несправностей.

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