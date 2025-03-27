Найнадійніші автомобілі у 2025 році (інфографіка) — Finance.ua
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Найнадійніші автомобілі у 2025 році (інфографіка)

Технології&Авто
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Найнадійніші автомобілі у 2025 році (інфографіка)
Найнадійніші автомобілі у 2025 році (інфографіка)
Надійність автомобіля залишається важливим критерієм для покупців, впливаючи на вартість володіння і загальне задоволення транспортним засобом.
У 2025 році дослідження JD Power виявило три лідируючі бренди: Lexus, Buick і Mazda. Ці компанії показали найменшу кількість проблем на 100 автомобілів (PP100) за три роки експлуатації, що зробило їх найбільш надійними на ринку.
Найнадійніші автомобілі у 2025 році (інфографіка)
Серед виробників, які продемонстрували значне поліпшення, особливо виділяється Tesla, якій вдалося скоротити кількість проблем на 43 одиниці порівняно з минулим роком.
Водночас деякі бренди, зокрема Jeep і RAM, зафіксували зростання кількості несправностей, що вплинуло на їхні позиції в рейтингу.
Дослідження також підкреслило зростаючу проблему програмних збоїв у сучасних автомобілях. Основні труднощі пов’язані з інтеграцією смартфонів: Android Auto і Apple CarPlay очолили список найчастіших скарг серед власників.
Більше половини користувачів заявили, що бездротові оновлення не призвели до помітних поліпшень у роботі їхніх автомобілів.
Середній рівень PP100 у 2025 році досяг максимуму з 2009 року, що, ймовірно, пов’язано з впливом пандемії COVID-19 на виробництво автомобілів. Сучасні транспортні засоби стають все більш технологічно складними, а це збільшує кількість можливих несправностей.
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