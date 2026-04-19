Місце для вашої реклами

В Україні зросли ціни на комунальні послуги: що здорожчало найбільше

Тарифи на послуги ЖКП зросли
У березні в Україні зросли ціни на 7,9% у річному вимірі та на 1,7% у місячному вимірі. Зокрема, підвищилася вартість деяких житлово-комунальних послуг — у середньому на близько 2% за рік.
Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Які комунальні послуги зросли в ціні найбільше

За даними Держстату, найбільш помітне здорожчання відбулося у сфері послуг з управління багатоквартирними будинками, а також вивезення сміття:
  • управління багатоквартирними будинками — вартість зросла на 4,3% за рік та на 0,3% за місяць;
  • вивезення побутових відходів — послуга подорожчала на 4,3% у річному вимірі та на 0,5% у місячному;
  • утримання та ремонт житла — здорожчання на на 4,0% протягом року, за місяць — на 0,6%.

На які послуги ціни не змінилися

Попри загальне підвищення, низка базових тарифів для населення залишилася стабільною.
Зокрема, не змінилися ціни на природний газ, опалення та гарячу воду, водопостачання та водовідведення, а також на електроенергію.
Як змінилися ціни на комунальні послуги, Таблиця: Держстат
Незмінність тарифів на газ, опалення та гарячу воду пояснюється чинним мораторієм, який діятиме до завершення воєнного стану.
Водночас експерт заявив, що в Україні вже цього року можуть зрости тарифи на електроенергію та газ для населення. Причиною є поступовий перехід до ринкових цін у межах інтеграції енергетичних ринків з Європейським Союзом.
До цього Finance.ua зазначав, що Володимир Зеленський підписав закон, який врегульовує нарахування плати за житлово-комунальні послуги та облік збитків у разі пошкодження або знищення нерухомості.
Також Finance.ua проаналізував динаміку тарифів на основні житлово-комунальні послуги від незалежності і до сьогодні, а також пригадав, як державна політика, співпраця з МВФ та стан енергетичної інфраструктури впливають на ціни та їхнє можливе зростання загалом і в майбутньому.
Місце для вашої реклами
