В Україні зросли ціни на комунальні послуги: що здорожчало найбільше

Тарифи на послуги ЖКП зросли

У березні в Україні зросли ціни на 7,9% у річному вимірі та на 1,7% у місячному вимірі. Зокрема, підвищилася вартість деяких житлово-комунальних послуг — у середньому на близько 2% за рік.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Які комунальні послуги зросли в ціні найбільше

За даними Держстату, найбільш помітне здорожчання відбулося у сфері послуг з управління багатоквартирними будинками, а також вивезення сміття:

управління багатоквартирними будинками — вартість зросла на 4,3% за рік та на 0,3% за місяць;

— вартість зросла на 4,3% за рік та на 0,3% за місяць; вивезення побутових відходів — послуга подорожчала на 4,3% у річному вимірі та на 0,5% у місячному;

— послуга подорожчала на 4,3% у річному вимірі та на 0,5% у місячному; утримання та ремонт житла — здорожчання на на 4,0% протягом року, за місяць — на 0,6%.

На які послуги ціни не змінилися

Попри загальне підвищення, низка базових тарифів для населення залишилася стабільною.

Зокрема, не змінилися ціни на природний газ, опалення та гарячу воду, водопостачання та водовідведення, а також на електроенергію.

Як змінилися ціни на комунальні послуги, Таблиця: Держстат

Незмінність тарифів на газ, опалення та гарячу воду пояснюється чинним мораторієм, який діятиме до завершення воєнного стану.

Водночас експерт заявив , що в Україні вже цього року можуть зрости тарифи на електроенергію та газ для населення. Причиною є поступовий перехід до ринкових цін у межах інтеграції енергетичних ринків з Європейським Союзом.

