В Україні зросли ціни на комунальні послуги: що здорожчало найбільше
У березні в Україні зросли ціни на 7,9% у річному вимірі та на 1,7% у місячному вимірі. Зокрема, підвищилася вартість деяких житлово-комунальних послуг — у середньому на близько 2% за рік.
Про це свідчать дані Державної служби статистики.
Які комунальні послуги зросли в ціні найбільше
За даними Держстату, найбільш помітне здорожчання відбулося у сфері послуг з управління багатоквартирними будинками, а також вивезення сміття:
- управління багатоквартирними будинками — вартість зросла на 4,3% за рік та на 0,3% за місяць;
- вивезення побутових відходів — послуга подорожчала на 4,3% у річному вимірі та на 0,5% у місячному;
- утримання та ремонт житла — здорожчання на на 4,0% протягом року, за місяць — на 0,6%.
На які послуги ціни не змінилися
Попри загальне підвищення, низка базових тарифів для населення залишилася стабільною.
Зокрема, не змінилися ціни на природний газ, опалення та гарячу воду, водопостачання та водовідведення, а також на електроенергію.
Незмінність тарифів на газ, опалення та гарячу воду пояснюється чинним мораторієм, який діятиме до завершення воєнного стану.
Водночас експерт заявив, що в Україні вже цього року можуть зрости тарифи на електроенергію та газ для населення. Причиною є поступовий перехід до ринкових цін у межах інтеграції енергетичних ринків з Європейським Союзом.
До цього Finance.ua зазначав, що Володимир Зеленський підписав закон, який врегульовує нарахування плати за житлово-комунальні послуги та облік збитків у разі пошкодження або знищення нерухомості.
Також Finance.ua проаналізував динаміку тарифів на основні житлово-комунальні послуги від незалежності і до сьогодні, а також пригадав, як державна політика, співпраця з МВФ та стан енергетичної інфраструктури впливають на ціни та їхнє можливе зростання загалом і в майбутньому.
Як змінювалися тарифи на комунальні послуги в Україні
