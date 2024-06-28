В Україні значно зросло будівництво — Finance.ua

В Україні значно зросло будівництво Сьогодні 19:00 — Нерухомість

В Україні значно зросло будівництво

У І кварталі обсяг будівельних робіт збільшився на 40,3% у річному вимірі.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Зростання обсягів будівництва у січні становило 18,1% у річному вимірі, у лютому прискорилося до 20,7%, а у березні зафіксовано ще потужніший результат — +69,3%.

Будівництво житлових будівель за підсумками І кварталу зросло на 25,1%.

Будівництво нежитлових будівель (офісна, торгова нерухомість) у І кварталі збільшилося на 34,4% в річному вимірі.

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Інфраструктурне будівництво наростило обсяги майже у 1,5 раза: на 48,2%. Причому у березні воно було більш як удвічі більшим за показник березня 2023 року.

Попри потужні темпи зростання, обсяги будівельних робіт становлять лише 79% від довоєнного показника. Найслабшим порівняно з 2021 роком залишається житлове будівництво: лише 48% довоєнного обсягу, тобто менше половини. Натомість інфраструктурне будівництво вже на 8% перевищує довоєнний рівень, що зумовлено великими поточними потребами у відновленні енергомереж, шляхів сполучення й оборонних споруд.

Довідка Finance.ua:

повномасштабне вторгнення кардинально змінило ринок нерухомості в Україні. Окрім зниження попиту на купівлю житла, змінилися й пріоритети клієнтів. Продати багато квартир стало набагато складніше, тоді як попит на те, що не цікавило покупців раніше, зріс;

в Україні 74% компаній відчувають дефіцит кадрів, а на будівництві вже зараз не вистачає 30−40% фахівців. У зв’язку з цим очікується, що будівельні компанії почнуть залучати трудових мігрантів — насамперед із країн з Азії та Африки. Які, до того ж готові працювати за менші гроші, ніж українці;



у порівнянні з аналогічними показниками за 2022−23 роки середній бюджет на купівлю нерухомості зріс, а орендарі, навпаки, стали більш заощадливі. Цьогоріч середній бюджет, який українці готові виділяти на купівлю власного житла, зріс майже на $5 тис. порівняно з аналогічними даними минулого року. Зараз найбільшою є частка тих, хто планує витратити від $30 до $50 тис., також протягом останнього року суттєво зросла кількість людей, які планують купити житло за $50−80 тисяч.



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