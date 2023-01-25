В Україні завершили проєкт для заводу з виробництва Bayraktar — Finance.ua

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В Україні завершили проєкт для заводу з виробництва Bayraktar

Казна та Політика
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В Україні завершили проєкт для заводу з виробництва Bayraktar
В Україні завершили проєкт для заводу з виробництва Bayraktar
Для будівництва заводу з виробництва Bayraktar TB2 в Україні сформовано всю правову базу і завершено проєкт майбутнього підприємства.
Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар.
«На сьогодні сформовано всю правову базу, уже, як ви знаєте, ратифікована відповідна міжнародна угода, є компанія, яка зараз діє в Україні, вона завершила підготовку фізичного проєкту... Ми очікуємо, що завод запрацює протягом двох наступних років і почне випускати вироби з українськими комплектуючими», — сказав дипломат.
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У цьому контексті він нагадав, що днями безпілотний винищувач Kızılelma з українським двигуном, розроблений компанією Baykar, успішно пройшов друге льотне випробування.
«Це є свідченням того, наскільки тісно ми співпрацюємо і приносимо конкретні результати, в тому числі, сподіваюсь, для майбутнього зміцнення безпеки України», — зазначив посол.
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Як повідомлялося, турецька оборонна компанія Bayakar Defence планує за два роки завершити будівництво в Україні свого заводу з виробництва безпілотників Bayraktar TB2 та інших типів.

Довідка Finance.ua:

  • Верховна Рада ратифікувала угоду з Туреччиною про співпрацю в сфері високих технологій — таке рішення народні депутати ухвалили 13 грудня минулого року;
  • на майбутньому заводі із виробництва безпілотників Bayraktar в Україні планують виготовляти не лише ударні безпілотники Bayraktar TB2, а й безпілотні винищувачі Bayraktar Akıncı та реактивні надзвукові Bayraktar Kizilelma.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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