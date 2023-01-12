У Туреччині випробували новий дрон Bayraktar з вертикальним злетом (відео) — Finance.ua

У Туреччині випробували новий дрон Bayraktar з вертикальним злетом (відео) 12.01.2023, 00:05 — Технології&Авто

У Туреччині випробували новий дрон Bayraktar з вертикальним злетом (відео)

Турецька компанія Baykar Makina провела успішні випробування нового безпілотного літального апарата лінійки Bayraktar. Вона опублікувала відеозвіт на сторінці у Twitter

Під час тестового польоту дрон Bayraktar VTOL зміг піднятися на висоту близько 2,5 км. Ролик показує, як апарат піднявся зі злітної смуги з місця без розгону, а потім безпечно приземлився.

Новий Bayraktar VTOL отримав конструкцію «літаючого крила», але на додачу до неї — дві горизонтальні стійки з двома гвинтами на кожній, які забезпечують вертикальний зліт і посадку. Як пише агентство Anadolu, дрон тактичного рівня має автономний та напівавтономний режими польоту, може виконувати завдання для розвідки та моніторингу.

Baykar планує передати Bayraktar VTOL на озброєння армії Туреччини вже 2023 року. Передбачається, що базуватиметься на флагманському кораблі ВМС країни під назвою Anadolu.

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