Рада ратифікувала угоду з Туреччиною, що передбачає будівництво заводу Bayraktar в Україні — Finance.ua

Рада ратифікувала угоду з Туреччиною, що передбачає будівництво заводу Bayraktar в Україні Сьогодні 12:39 — Фондовий ринок

Рада ратифікувала угоду з Туреччиною, що передбачає будівництво заводу Bayraktar в Україні

Верховна Рада ратифікувала угоду з Туреччиною про співпрацю в сфері високих технологій — таке рішення народні депутати ухвалили 13 грудня.

Документ підтримали 332 народних депутати, проти не виступив жоден.

Йдеться про угоду, яку Київ та Анкара підписали на початку лютого 2022 року. Це рамковий документ, який встановлює обов’язки сторін, в тому числі для «покращення інвестиційного клімату для турецьких компаній в сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузі».

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На початку лютого міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що одним із прикладів втілення угоди буде будівництво заводу Bayraktar в Україні для виробництва безпілотників, а також навчального центру.

Що це передбачає

Згідно з пояснювальною запискою, планова загальна сума інвестицій у будівництво заводу з виробництва безпілотників, науково-дослідного центру в сфері аерокосмічних технологій та навчально-випробувального сервісного центру для обслуговування, ремонту і модернізації безпілотників складатиме 95,5 млн доларів протягом 10 років, починаючи з 2022 року.

При цьому сума інвестицій не включає вартість придбаної у 2021 році земельної ділянки для будівництва заводу.

Будівництво навчально-випробувального сервісного центру заплановано на 2022 рік з обсягом інвестицій у 6,5 млн доларів.

Запуск виробництва і перший випуск продукції заплановані на 2025 рік.

Нагадаємо, компанія Baykar Makina (Туреччина), що виробляє безпілотні літальні апарати, зареєструвала в Україні свою компанію та придбала земельну ділянку для будівництва заводу з виробництва БпЛА Bayraktar.

Радіо Свобода За матеріалами:

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