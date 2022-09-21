БПЛА Baykar Bayraktar Kızılelma пройшов випробування з інтегрованим двигуном — Finance.ua
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БПЛА Baykar Bayraktar Kızılelma пройшов випробування з інтегрованим двигуном

Технології&Авто
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БПЛА Baykar Bayraktar Kızılelma пройшов випробування з інтегрованим двигуном
БПЛА Baykar Bayraktar Kızılelma пройшов випробування з інтегрованим двигуном
Прототип перспективного БПЛА Baykar Bayraktar Kızılelma отримав двигун і успішно пройшов випробування з його інтеграції.
Про це компанія Baykar повідомила у Twitter.
З повідомлення не зрозуміло, чи то для інтеграції використовувався український реактивний двигун АІ-322Ф або АІ-25ТЛТ від «Івченко-Прогрес», чи турецький TEI TF-6000. Bayraktar Kızılelma збудований під усі три рушії. Двигуни «Івченко-Прогрес» АІ-322Ф та АІ-25ТЛТ компанія Baykar замовила ще у листопаді 2021 р., але не зрозуміло, чи встиг виробник поставити їх до Туреччини до початку повномасштабної війни.
БПЛА Bayraktar Kızılelma буде випускатися у двох конфігураціях: дозвуковій MIUS-A з двигуном «Івченко-Прогрес» АІ-25ТЛТ, та надзвуковій MIUS-B з «Івченко-Прогрес» АІ-322Ф або TF-6000 від турецької компанії TEI (Tusaş Engine Industries).
БПЛА Baykar Bayraktar Kızılelma пройшов випробування з інтегрованим двигуном
Характеристики Bayraktar Kızılelma:
  • Вантажопідйомність — 1 500 кг.
  • Максимальна злітна вага — 6 000 кг.
  • Силова установка — 1 × АІ-25ТЛТ або АІ-322Ф чи TEI TF-6000.
  • Максимальна швидкість — 900 км/год.
  • Крейсерська швидкість — 740 км/год.
  • Бойова дальність — 930 км.
  • Витримка — 5 годин.
  • Стеля — 12 000 м.
  • Робоча висота — 10 668 м.
За матеріалами:
mezha.media
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