В Україні запускають портал із пошуку вакансій у сфері відбудови — Finance.ua

В Україні запускають портал із пошуку вакансій у сфері відбудови Сьогодні 08:34 — Особисті фінанси

В Україні запускають портал із пошуку вакансій у сфері відбудови

В Україні запускають проєкт «Робота та відновлення» щодо пошуку роботи у транспортній галузі, галузі зв’язку, будівництва та у сфері відбудови загалом.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

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«Цей проєкт допоможе забезпечити роботою українців, в тому числі тих, які були змушені залишити свої домівки. А також підсилити кадровий потенціал підприємств інфраструктури та сфери відновлення в цілому», — зазначив віце-прем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Сайт із вакансіями

У рамках проєкту створений сайт , який відображає перелік пропозиції посад від роботодавців, залучених у відновлення регіонів, територій та інфраструктури, в тому числі тих, що містять можливості для безплатного навчання, перекваліфікації та/або проживання, що особливо важливо для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Наразі на сайті представлено більше тисячі актуальних вакансій, які постійно оновлюються.

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Користувачі можуть обирати роботу за сферою, географією чи роботодавцем.

Крім актуальних вакансій, сайт пропонує рекомендації щодо пошуку роботи, а також відповіді на найбільш часті питання щодо працевлаштування.

Довідка Finance.ua:

щоб допомогти українцям відновити ефективність праці, в уряді розробили програму підвищення продуктивності на роботі;

український ринок праці стикнувся з дефіцитом кадрів, компанії відчувають нестачу шукачів й кваліфікованих кадрів. У зв’язку з цим працівникам доводиться постійно адаптовуватися до нових технологій та ринкових умов, щоб бути більш конкурентоспроможними. Work.ua разом з експертами розповіли, що буде важливо для роботодавців у 2024 році;

як відмовити роботодавцю, щоб зберегти свою репутацію на ринку праці, розповіли експерти порталу budni.robota.ua.

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