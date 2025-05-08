Які обстеження безкоштовні у сімейного лікаря (інфографіка) — Finance.ua

Які обстеження безкоштовні у сімейного лікаря (інфографіка) Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Які обстеження безкоштовні у сімейного лікаря (інфографіка)

Підписавши декларацію з лікарем, кожен українець отримує доступ до гарантованого пакету безоплатних медичних послуг. Адже гроші за медичне обслуговування заплатить держава.

В МОЗ нагадали , шо саме входить у безоплатну допомогу сімейного лікаря — дивіться у в інфографіці.

МОЗ повідомляє: уклавши декларацію з лікарем первинної медичної допомоги (ПМД), пацієнт має право отримати безоплатно низку лабораторних діагностичних досліджень та швидких тестів.

Безпосередньо у кабінеті лікар може оглянути пацієнта, провести скринінг (дослідження) на певні захворювання, зробити швидкі тести на інфекційні захворювання.

Безоплатно можна пройти:

інструментальну діагностику: електрокардіографію, пікфлуометрію (пікову швидкість видиху для оцінки дихальної системи), отоофтальмоскопію, вимірювання гостроти зору;

скринінг на наявність розладів психіки та поведінки;

виявлення індивідуального ризику інфекційних та неінфекційних захворювань: туберкульозу, ВІЛ, вірусних гепатитів, серцево-судинних, хронічних респіраторних, онкологічних, діабету тощо;

раннє виявлення ВІЛ, туберкульозу, гепатитів, інфекцій, які передаються статевим шляхом.

Також до пакета первинної медичної допомоги входять такі аналізи:

загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою;

загальний аналіз сечі;

загальний холестерин;

глюкоза крові.

Нагадаємо, програма медичних гарантій в Україні щороку оновлюється відповідно до даних моніторингів. 27 грудня 2022 року Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову № 1464 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2023 році».

Програма медичних гарантій 2023 передбачає 39 пакетів медичних послуг, що підлягають державному фінансуванню.

Узагальнюючи зміст цих пакетів, робимо висновок: кожен пацієнт в Україні має право на такі безоплатні послуги:

екстрена медична допомога (порятунок життя людини у невідкладному стані та мінімізація наслідків впливу такого стану);

первинна медична допомога (сімейні лікарі, терапевти, педіатри);

спеціалізована медична допомога (лікарі певних спеціалізацій);

реабілітація (відновлення порушених чи втрачених функцій організму);

медична допомога у зв’язку з вагітністю та пологами;

медична допомога дітям до 16 років;

вакцинація згідно з календарем профілактичних щеплень;

паліативна медична допомога (супровід людей із невиліковними захворюваннями).

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