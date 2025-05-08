Які обстеження безкоштовні у сімейного лікаря (інфографіка) — Finance.ua
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Які обстеження безкоштовні у сімейного лікаря (інфографіка)

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Які обстеження безкоштовні у сімейного лікаря (інфографіка)
Які обстеження безкоштовні у сімейного лікаря (інфографіка)
Підписавши декларацію з лікарем, кожен українець отримує доступ до гарантованого пакету безоплатних медичних послуг. Адже гроші за медичне обслуговування заплатить держава.
В МОЗ нагадали, шо саме входить у безоплатну допомогу сімейного лікаря — дивіться у в інфографіці.
Які обстеження безкоштовні у сімейного лікаря (інфографіка)
МОЗ повідомляє: уклавши декларацію з лікарем первинної медичної допомоги (ПМД), пацієнт має право отримати безоплатно низку лабораторних діагностичних досліджень та швидких тестів.
Безпосередньо у кабінеті лікар може оглянути пацієнта, провести скринінг (дослідження) на певні захворювання, зробити швидкі тести на інфекційні захворювання.
Безоплатно можна пройти:
  • інструментальну діагностику: електрокардіографію, пікфлуометрію (пікову швидкість видиху для оцінки дихальної системи), отоофтальмоскопію, вимірювання гостроти зору;
  • скринінг на наявність розладів психіки та поведінки;
  • виявлення індивідуального ризику інфекційних та неінфекційних захворювань: туберкульозу, ВІЛ, вірусних гепатитів, серцево-судинних, хронічних респіраторних, онкологічних, діабету тощо;
  • раннє виявлення ВІЛ, туберкульозу, гепатитів, інфекцій, які передаються статевим шляхом.
Також до пакета первинної медичної допомоги входять такі аналізи:
  • загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою;
  • загальний аналіз сечі;
  • загальний холестерин;
  • глюкоза крові.
Які обстеження безкоштовні у сімейного лікаря (інфографіка)
Які обстеження безкоштовні у сімейного лікаря (інфографіка)
Нагадаємо, програма медичних гарантій в Україні щороку оновлюється відповідно до даних моніторингів. 27 грудня 2022 року Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову № 1464 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2023 році».
Програма медичних гарантій 2023 передбачає 39 пакетів медичних послуг, що підлягають державному фінансуванню.
Узагальнюючи зміст цих пакетів, робимо висновок: кожен пацієнт в Україні має право на такі безоплатні послуги:
  • екстрена медична допомога (порятунок життя людини у невідкладному стані та мінімізація наслідків впливу такого стану);
  • первинна медична допомога (сімейні лікарі, терапевти, педіатри);
  • спеціалізована медична допомога (лікарі певних спеціалізацій);
  • реабілітація (відновлення порушених чи втрачених функцій організму);
  • медична допомога у зв’язку з вагітністю та пологами;
  • медична допомога дітям до 16 років;
  • вакцинація згідно з календарем профілактичних щеплень;
  • паліативна медична допомога (супровід людей із невиліковними захворюваннями).
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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