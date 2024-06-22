В Україні у 2,5 раза зріс попит на вживані авто зі США — Finance.ua
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В Україні у 2,5 раза зріс попит на вживані авто зі США

Технології&Авто
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В Україні у 2,5 раза зріс попит на вживані авто зі США
В Україні у 2,5 раза зріс попит на вживані авто зі США, Фото: freepik
Протягом минулого місяця в Україні було зареєстровано понад 3,8 тис. вживаних легковиків із США. У порівнянні з травнем 2023 року попит на «американців» з пробігом збільшився майже у два з половиною рази.
Про це повідомляє «Укравтопром».

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Зазначається, що кожен п’ятий вживаний легковик, що у травні перейшов на українські номери, був зі США.
Найбільша частка з цієї кількості (46%) — машини з бензиновими двигунами.
Більше третини (34%) — електромобілі.
Гібридним та авто з ГБО належить по 7%. Решту цього сегменту авторинку охопили дизельні авто.
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ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:
  • Tesla Model 3 — 396 од.;
  • Tesla Model Y — 311 од.;
  • Ford Escape — 279 од.;
  • Jeep Cherokee — 233 од.;
  • Volkswagen Passat — 224 од.
Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці — 5,9 року.

Довідка Finance.ua:

  • минулого місяця автопарк України поповнили майже 2,1 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 58% більше, ніж торік. У реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US (79 од.);
  • Як повідомляє Auto. Ria, українські автомобілісти все частіше і частіше надають перевагу легковикам групи SUV. У травні було куплено 6,7 тис. електромобілів, з цього числа 2,4 тис. (або 36%) — електрокросовери.

Як купити авто зі США

За матеріалами:
Finance.ua
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