В Україні у 2,5 раза зріс попит на вживані авто зі США — Finance.ua

В Україні у 2,5 раза зріс попит на вживані авто зі США Сьогодні 19:08 — Технології&Авто

В Україні у 2,5 раза зріс попит на вживані авто зі США, Фото: freepik

Протягом минулого місяця в Україні було зареєстровано понад 3,8 тис. вживаних легковиків із США. У порівнянні з травнем 2023 року попит на «американців» з пробігом збільшився майже у два з половиною рази.

Про це повідомляє «Укравтопром».

Зазначається, що кожен п’ятий вживаний легковик, що у травні перейшов на українські номери, був зі США.

Найбільша частка з цієї кількості (46%) — машини з бензиновими двигунами.

Більше третини (34%) — електромобілі.

Гібридним та авто з ГБО належить по 7%. Решту цього сегменту авторинку охопили дизельні авто.

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ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

Tesla Model 3 — 396 од.;

Tesla Model Y — 311 од.;

Ford Escape — 279 од.;

Jeep Cherokee — 233 од.;

Volkswagen Passat — 224 од.

Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці — 5,9 року.

Довідка Finance.ua:

минулого місяця автопарк України поповнили майже 2,1 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 58% більше, ніж торік. У реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US (79 од.);

Як повідомляє Auto. Ria, українські автомобілісти все частіше і частіше надають перевагу легковикам групи SUV. У травні було куплено 6,7 тис. електромобілів, з цього числа 2,4 тис. (або 36%) — електрокросовери.



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