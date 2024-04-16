В Україні створили Корпус демінерів з 5000 фахівців — Finance.ua
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В Україні створили Корпус демінерів з 5000 фахівців

Казна та Політика
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В Україні створили Корпус демінерів з 5000 фахівців
В Україні створили Корпус демінерів з 5000 фахівців
На сьогодні до Корпусу демінерів долучились підрозділи Міністерства оборони та Збройних Сил України, які виконуватимуть завдання на деокупованих територіях.
Про це на брифінгу у Military Media Center розповів начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Руслан Берегуля, передає АрміяInform.
«Корпус демінерів фактично створений. На сьогодні до нього долучились підрозділи Міноборони та ЗС України, які виконуватимуть завдання на деокупованих територіях. Вже створені 1000 груп розмінування», — зазначив Берегуля.
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Однак, за його словами, поки є складність — не вистачає достатньої кількості автомобільної, спеціальної техніки та обладнання.
«Ми працюємо з нашими іноземними партнерами, які доєднались до Коаліції з розмінування. Завдяки нашій спільній роботі найближчим часом слід очкувати надання нам матеріально-технічної допомоги. Завдяки чому ми доукомплектуємо підрозділи, що входять до Корпусу демінерів», — пояснив він.
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Начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки додав, що на сьогодні ці підрозділи вже працюють у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.
На брифінгу було заявлено, що до Корпусу демінерів входитиме 5000 фахівців. Його завданнями будуть: обстеження територій, очищення місцевості у рамках оперативного реагування, проведення заходів гуманітарного розмінування.
Нагадаємо, в українському уряді планують до середини літа представити систему розмінування з використанням штучного інтелекту.
За матеріалами:
Армія Inform
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