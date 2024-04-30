Кабмін вніс законопроект, який спрощує міжнародний розшук та екстрадицію — Finance.ua

Кабмін вніс законопроект, який спрощує міжнародний розшук та екстрадицію Сьогодні 10:32 — Казна та Політика

Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради законопроект , який спрощує міжнародний розшук підозрюваних і доступ до їхніх речей і документів за кордоном.

У пояснювальній записці йдеться про те, що законопроект спрямовний на вдосконалення механізмів міжнародного співробітництва у кримінальних справах. Зокрема, пропонується внести наступні зміни до Кримінально-процесуального кодексу:

Пропонується ввести термін «міжнародний розшук». Адже його відсутність, на думку авторів законопроекту, впливає на ефективність міжнародного співробітництва з метою екстрадиції підозрюваних.

Розшук підозрюваних пропонують спростити. Так, якщо вони не з’явилися на виклик слідчого чи прокурора, і є підстави вважати, що вони знаходяться за кордоном або на тимчасово окупованих територіях — такого підозрюваного оголошують у міжнародний розшук.

Пропонується запровадити можливість застосування арешту для фактичної передачі іноземній державі на екстрадиційний запит особи, щодо якої минув термін екстрадиційного арешту.

Слідчий суддя може винести тимчасове рішення щодо доступу до речей та документів підозрюваних, що знаходяться на території іноземної держави.

Ініціатором законопроекту є Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Наразі проект закону передали на розгляд до Комітету.

УНІАН За матеріалами:

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