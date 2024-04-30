Український експорт з чорноморських портів сягнув довоєнного рівня — Finance.ua

Український експорт з чорноморських портів сягнув довоєнного рівня Сьогодні 12:21 — Казна та Політика

Український експорт з чорноморських портів сягнув довоєнного рівня

Після виходу росії з Чорноморської зернової ініціативи влітку минулого року 1300 суден скористалися тимчасовим морським маршрутом, створеним Україною та міжнародними партнерами.

Про це пише agropravda

Як передає власкор України у Нью-Йорку, про це розповів у понеділок постпред України при ООН Сергій Кислиця, виступаючи на круглому столі «Політичний діалог — подолання глобальної продовольчої небезпеки та ризику голоду: посилення колективного впливу», організованому Економічною і соціальною радою ООН.

За словами Кислиці, українська сільгосппродукція доправляється по альтернативному морському коридору до 40 країн.

«Це перевищує обсяг експорту за весь рік функціонування Чорноморської зернової ініціативи», — зауважив постпред. Загалом з портів «Південний», «Одеса» та «Чорноморськ» було експортовано 25 млн тонн продукції українських аграріїв, додав він, пояснивши, що експорт з цих портів досягнув довоєнного рівня. «Ми послідовно працюємо над збільшенням пропускної здатності всіх коридорів», — наголосив Кислиця.

Він нагадав, що близько 400 млн людей у світі залежать від українського експорту продовольства. «Навіть у ці складні часи ми готові відстоювати свою роль гаранта глобальної продовольчої безпеки, — зазначив дипломат. — Гуманітарна програма „Зерно з України“ слугує гідною ілюстрацією цього».

На сьогодні в рамках цієї ініціативи до Сомалі, Ефіопії, Кенії, Ємену, Нігерії та Судану було відправлено 8 суден з понад 200 тис. тон зерна.

Минулого тижня в рамках ініціативи та за підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН до Судану відбула чергова партію українського збіжжя, розрахована для надання допомоги 2 млн осіб, зауважив Кислиця.

Він наголосив, що припинення російської окупації та ракетних атак на українські порти й інфраструктуру збільшить постачання продовольства на світовий ринок, що сприятиме посиленню глобальної продовольчої безпеки.

росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи, у якій брали участь Україна, Туреччина, ООН та рф, 17 липня 2023 року. Комплекс відповідних заходів передбачав, зокрема, розблокування москвою чорноморських портів для експорту українського продовольства.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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