В Україні спростили реєстрацію автомобілів — Finance.ua

В Україні спростили реєстрацію автомобілів Вчора 11:05 — Особисті фінанси

В Україні спростили реєстрацію автомобілів

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про внесення змін до процедур реєстрації транспортних засобів та допуску громадян до управління.

Про це пише постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Що передбачає документ

Документ передбачає спрощення процесів шляхом переведення їх у електронний формат.

Зокрема деякі послуги з перереєстрації автомобіля водій зможе замовити через електронний кабінет або портал «Дія».

Перелік таких послуг буде відомий після публікації відповідної постанови.

Крім того, уряд визначив список реєстраційних процедур, які здійснюватимуться без проведення експертного дослідження автомобіля фахівцями експертної служби МВС та/або судовими експертами.

Також постанова уточнює окремі положення щодо обміну посвідчення водія іноземної держави на національне посвідчення водія.

Довідка Finance.ua:

відокремлений підрозділ ДП «Документ» у Варшаві впроваджує послугу обміну водійського посвідчення для громадян України в Польщі. Скористатися послугою можливо лише при наявності попередньо виданого посвідчення;

в Україні пропонують складати іспит з теорії водіння для отримання посвідчення водія без обов’язкової підготовки в автошколі. Тобто готуватись до такого тестування можуть дозволити самостійно;

в Електронному кабінеті водія від МВС України відновили низку онлайн-послуг.

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