В Україні спростили реєстрацію автомобілів — Finance.ua
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В Україні спростили реєстрацію автомобілів

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В Україні спростили реєстрацію автомобілів
В Україні спростили реєстрацію автомобілів
Кабінет Міністрів ухвалив постанову про внесення змін до процедур реєстрації транспортних засобів та допуску громадян до управління.
Про це пише постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Що передбачає документ

Документ передбачає спрощення процесів шляхом переведення їх у електронний формат.
Зокрема деякі послуги з перереєстрації автомобіля водій зможе замовити через електронний кабінет або портал «Дія».
Перелік таких послуг буде відомий після публікації відповідної постанови.
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Крім того, уряд визначив список реєстраційних процедур, які здійснюватимуться без проведення експертного дослідження автомобіля фахівцями експертної служби МВС та/або судовими експертами.
Також постанова уточнює окремі положення щодо обміну посвідчення водія іноземної держави на національне посвідчення водія.

Довідка Finance.ua:

  • відокремлений підрозділ ДП «Документ» у Варшаві впроваджує послугу обміну водійського посвідчення для громадян України в Польщі. Скористатися послугою можливо лише при наявності попередньо виданого посвідчення;
  • в Україні пропонують складати іспит з теорії водіння для отримання посвідчення водія без обов’язкової підготовки в автошколі. Тобто готуватись до такого тестування можуть дозволити самостійно;
  • в Електронному кабінеті водія від МВС України відновили низку онлайн-послуг.

На що необхідно звернути увагу при оформленні каско 🚗

За матеріалами:
УБР
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