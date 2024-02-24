В Україні скоротилася кількість працездатних громадян — Finance.ua

В Україні скоротилася кількість працездатних громадян Сьогодні 08:12 — Казна та Політика

В Україні скоротилася кількість працездатних громадян

Через російську агресію в Україні скоротилася кількість працездатних громадян. Уряд активно працює над поверненням українців додому, адже саме завдяки трудовим ресурсам держава може функціонувати. У той час коли їх зниження провокує складнощі з наповнюваністю державного бюджету.

Про це пише Фокус.

Наразі в Україні налічується 10,5 млн пенсіонерів та 9,5 млн працівників. Однак нормальним є співвідношення, коли на одного пенсіонера припадає мінімум 1,5 працівника.

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«У Європі зараз 1:2, навіть враховуючи демографічну кризу, за прогнозами через 25 років буде 1:1,5, і для них це катастрофа. У нас і до війни на кожних 10 пенсіонерів припадало лише 13 працівників», — зауважив експерт Аналітичного центру «Об'єднана Україна» Олексій Кущ.

За його словами, проблема полягає не в тому, що населення в Україні старіше, ніж у європейських країнах. Половина вітчизняного ринку праці працює в тіні.

«Держава „не бачить“ близько 3 млн осіб, які працюють, але не платять податки. Для порівняння: у Європі тіньовий сектор складає не більш ніж 10−15%», — додає експерт.

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Від початку великої війни до проблем з тіньовим сектором додалася ще й міграція. За даними ООН, більше ніж 6,44 млн українців наразі залишаються за кордоном. Половина з них — економічно активне населення. Тому не варто дивуватися, що співвідношення працюючих і непрацюючих стало 1:1. І хоча Європа може компенсувати нестачу трудових ресурсів за допомогою мігрантів, то в Україні імміграція відсутня.

Мар’яна Семенюк, директорка рекрутації Міграційної платформи EWL, переконана у тому, що Україна можливо не впорається з післявоєнною відбудовою лише своїми трудовими ресурсами.

Вона додає, що необхідно залучати до українського ринку праці іноземних працівників та вже починати працювати над тим, щоб спростити доступ до ринку праці іноземцям і над толерантним їх сприйняттям.

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«Ми зараз спостерігаємо, як Польща реформує свій підхід і працює над створенням міграційної політики, стикнувшись із проблемою дефіциту трудових ресурсів. Польські роботодавці сигналізують урядовцям, що потрібно залучати працівників із Азії та Латинської Америки, інакше польській економіці буде складно рости. Вже зараз у Польщі втричі більше працівників із Колумбії, ніж це було у 2022 році. У залученні іноземних працівників польський бізнес і урядовці бачать потенціал для зростання своєї економіки і надалі», — сказала вона.

Нагадаємо, Німеччина спростила процедуру набуття громадянства ФРН. Закон має прискорити натуралізацію іноземців у Німеччині — треба лише прожити в країні пʼять років замість нинішніх восьми, а за наявності особливих успіхів в інтеграції буде достатньо і трьох років. Так країна прагне стати привабливою для кваліфікованих фахівців.

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