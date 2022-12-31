Надходження падають: скільки грошей трудові мігранти переказали в Україну з початку року — Finance.ua

Надходження падають: скільки грошей трудові мігранти переказали в Україну з початку року Сьогодні 15:14 — Казна та Політика

Надходження падають: скільки грошей трудові мігранти переказали в Україну з початку року

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за листопад 2022 року становив 1,099 млрд доларів. Це на 9,4% менше, ніж роком раніше (1,213 млрд доларів).

Про це свідчать дані Національного банку України.

За даними НБУ за січень-листопад 2022 року в Україну надійшло 11,986 млрд доларів, що на 5,8% менше, ніж роком раніше (12,720 млрд доларів).

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НБУ враховував у своїх розрахунках як формальні, так і неформальні канали переказу грошей в Україну.

Зазначимо, трудові мігранти 2021 року перевели в Україну рекордну суму 15,026 млрд доларів, що на 25,4% більше, ніж роком раніше (11,980 млрд доларів).

Національний банк України у жовтні покращив прогноз обсягу приватних переказів в Україну у 2022 році з 12,6 млрд доларів до 13,9 млрд доларів. На 2023 рік прогноз підвищений з 13,1 млрд доларів до 16,4 млрд доларів. 2024 року очікується 13,8 млрд доларів.

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