Надходження падають: скільки грошей трудові мігранти переказали в Україну з початку року — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Надходження падають: скільки грошей трудові мігранти переказали в Україну з початку року

Казна та Політика
105
Надходження падають: скільки грошей трудові мігранти переказали в Україну з початку року
Надходження падають: скільки грошей трудові мігранти переказали в Україну з початку року
Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за листопад 2022 року становив 1,099 млрд доларів. Це на 9,4% менше, ніж роком раніше (1,213 млрд доларів).
Про це свідчать дані Національного банку України.
За даними НБУ за січень-листопад 2022 року в Україну надійшло 11,986 млрд доларів, що на 5,8% менше, ніж роком раніше (12,720 млрд доларів).
Читайте також
НБУ враховував у своїх розрахунках як формальні, так і неформальні канали переказу грошей в Україну.
Зазначимо, трудові мігранти 2021 року перевели в Україну рекордну суму 15,026 млрд доларів, що на 25,4% більше, ніж роком раніше (11,980 млрд доларів).
Місце для вашої реклами
Національний банк України у жовтні покращив прогноз обсягу приватних переказів в Україну у 2022 році з 12,6 млрд доларів до 13,9 млрд доларів. На 2023 рік прогноз підвищений з 13,1 млрд доларів до 16,4 млрд доларів. 2024 року очікується 13,8 млрд доларів.

Валютні картки: що пропонують українські банки 💳

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.