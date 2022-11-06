Як переказати кошти з мобільного рахунку на банківську картку – інструкція — Finance.ua
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Як переказати кошти з мобільного рахунку на банківську картку – інструкція

Фінтех і Картки
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Як переказати кошти з мобільного рахунку на банківську картку – інструкція
Як переказати кошти з мобільного рахунку на банківську картку – інструкція
Сьогодні існує багато способів поповнити мобільний рахунок. Проте можлива і зворотна операція — надіслати гроші з телефона на банківський рахунок. Ця послуга доступна для абонентів Vodafone, Київстар і lifecell.
Про це пише портал Факти ICTV.

Способи переказу коштів

Для переказу грошей з мобільного рахунку на картку є кілька способів, які залежать від вашого оператора зв’язку:
  • за допомогою спеціалізованого платіжного сервісу (доступно для абонентів Vodafone, Київстар і lifecell);
  • через офіційний сайт мобільного оператора (доступно у Київстар і lifecell);
  • через текстове повідомлення — лише для Київстар.
Також у кожного з операторів є спеціальні мобільні застосунки, через які теж можна здійснити цю операцію. Наприклад, для абонентів Київстар — Смарт-гроші, для Vodafone —SharPay, а для lifecell — Paycel.
Надсилання коштів за допомогою мобільного застосунку для усіх абонентів буде однаковою:
  • завантажте потрібний вам додаток;
  • після реєстрації та авторизації в застосунку перейдіть у вкладку Переказ коштів (Київстар), Переказ з рахунку (Vodafone) або Переказ на картку (lifecell);
  • введіть номер банківської картки, на яку хочете перерахувати кошти;
  • зазначте номер телефону та суму;
  • для підтвердження операції вам на телефон прийде повідомлення-код, який необхідно буде ввести.
Готово! Кошти перераховано на банківську картку.
Важливо, що за один раз можна здійснити платіж не більше ніж на 3 тис. грн.

Переказ коштів через сайти абонентів

Переказати гроші з мобільного рахунку через офіційний сайт мобільного оператора зможуть лише абоненти Київстар і lifecell.
Отож, вам необхідно:
  • зайти на сайт абонента та серед категорій знайти Переказ на картку (lifecell) або, якщо у вас Київстар, знайти вкладку Ще, далі Смарт-Гроші — Переказ з мобільного на картку;
  • введіть реквізити для переказу та суму;
  • зазначте номер телефону, з якого спишуться кошти;
  • вам на телефон надійде СМС з кодом, який ви маєте ввести у поле на сайті.

Як переказати кошти за допомогою SMS

Скористатися такою послугою зможуть лише абоненти Київстар.
Для цього потрібно:
  • зайти в Повідомлення на смартфоні та ввести в текстове поле цифри 93535(пробіл)номер картки(пробіл)сума;
  • в поле Одержувач ввести цифри 889;
  • відправити повідомлення.
Врахуйте, що кожен оператор за послугу перерахунку коштів на банківську картку стягує комісію.
До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».
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За матеріалами:
Факти
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