Як переказати кошти з мобільного рахунку на банківську картку – інструкція — Finance.ua

Як переказати кошти з мобільного рахунку на банківську картку – інструкція Вчора 07:35 — Фінтех і Картки

Як переказати кошти з мобільного рахунку на банківську картку – інструкція

Сьогодні існує багато способів поповнити мобільний рахунок. Проте можлива і зворотна операція — надіслати гроші з телефона на банківський рахунок. Ця послуга доступна для абонентів Vodafone, Київстар і lifecell.

Про це пише портал Факти ICTV.

Способи переказу коштів

Для переказу грошей з мобільного рахунку на картку є кілька способів, які залежать від вашого оператора зв’язку:

за допомогою спеціалізованого платіжного сервісу (доступно для абонентів Vodafone, Київстар і lifecell);

через офіційний сайт мобільного оператора (доступно у Київстар і lifecell);

через текстове повідомлення — лише для Київстар.

Також у кожного з операторів є спеціальні мобільні застосунки, через які теж можна здійснити цю операцію. Наприклад, для абонентів Київстар — Смарт-гроші, для Vodafone —SharPay, а для lifecell — Paycel.

Надсилання коштів за допомогою мобільного застосунку для усіх абонентів буде однаковою:

завантажте потрібний вам додаток;

після реєстрації та авторизації в застосунку перейдіть у вкладку Переказ коштів (Київстар), Переказ з рахунку (Vodafone) або Переказ на картку (lifecell);

введіть номер банківської картки, на яку хочете перерахувати кошти;

зазначте номер телефону та суму;

для підтвердження операції вам на телефон прийде повідомлення-код, який необхідно буде ввести.

Готово! Кошти перераховано на банківську картку.

Важливо, що за один раз можна здійснити платіж не більше ніж на 3 тис. грн.

Переказ коштів через сайти абонентів

Переказати гроші з мобільного рахунку через офіційний сайт мобільного оператора зможуть лише абоненти Київстар і lifecell.

Отож, вам необхідно:

зайти на сайт абонента та серед категорій знайти Переказ на картку (lifecell) або, якщо у вас Київстар, знайти вкладку Ще, далі Смарт-Гроші — Переказ з мобільного на картку;

введіть реквізити для переказу та суму;

зазначте номер телефону, з якого спишуться кошти;

вам на телефон надійде СМС з кодом, який ви маєте ввести у поле на сайті.

Як переказати кошти за допомогою SMS

Скористатися такою послугою зможуть лише абоненти Київстар.

Для цього потрібно:

зайти в Повідомлення на смартфоні та ввести в текстове поле цифри 93535(пробіл)номер картки(пробіл)сума;

в поле Одержувач ввести цифри 889;

відправити повідомлення.

Врахуйте, що кожен оператор за послугу перерахунку коштів на банківську картку стягує комісію.

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