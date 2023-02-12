В Україні розвивається імпорт електромобілів: топ найпопулярніших моделей — Finance.ua

В Україні розвивається імпорт електромобілів: топ найпопулярніших моделей Сьогодні 19:34 — Особисті фінанси

В Україні розвивається імпорт електромобілів: топ найпопулярніших моделей

У січні українці придбали 2 тисячі нових та вживаних електромобілів. Це на 83,3% більше, ніж у січні минулого року та на −4,3% менше, ніж у грудні-2022. Таким чином, всупереч терористичним атакам росії на українську електричну інфраструктуру, ринок електричних авто за останній рік суттєво зріс.

Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку.

Січневий спад продажів, найімовірніше, пов’язаний із щорічним сезонним спадом активності на авторинку.

Інфографіка: eauto.org.ua

Більшість електромобілів у січні (52%, 1063 шт.) привезли вживаними з-за кордону. Саме імпорт авто з пробігом і є основним джерелом наповнення парку транспортних засобів із електричним двигуном.

Купують вживані «електрички», в першу чергу, через їх нижчу ціну в порівнянні з новими, адже купівельна спроможність українців залишається на низькому рівні.

Додатково стимулює ввезення таких машин їх «нульове» розмитнення — не потрібно сплачувати мито, ПДВ та збір до пенсійного фонду.

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На внутрішньому ринку відповідно придбали 32,7% від загальної кількості проданих автомобілів з електричним двигуном (669 шт.).

Новими купили 15,3% машин (312 шт.), і це — найбільша частка продажів нових електромобілів за минулі 12 місяців. Вона зростає уже п’ятий місяць поспіль.

Абсолютну більшість серед транспортних засобів з електродвигуном в січні склали легковики: 98,2%. Решта 1,8% (36 шт.) були вантажними.

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Станом на кінець січня 2023 року загальний парк автомобільної техніки з електричним двигуном складає 47 982 автомобілів, зареєстрованих в Україні (з урахуванням знятих з обліку у зв’язку з вибракуванням та вивезенням за кордон): 46 145 легкових (96,2%), 1 833 вантажних (3,8%) та 4 автобуси.

Топ найпопулярніших електромобілів на внутрішньому ринку

Перше місце уже багато місяців поспіль займає Nissan Leaf, якого можна називати уже «народним» електромобілем українців. Це одна з найдоступніших моделей на ринку сьогодні. У січні щодо таких уклали 178 угод купівлі-продажу.

Volkswagen ID.4, котрий розмістився на другому місці, має за підсумками місяця удвічі нижчі показники продажів: 88 угод.

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На третьому місці знаходиться найдешевша Tesla — Model 3 (46 угод). Четверте місце зайняла Honda M-NV (37 угод), а п’яте — Volkswagen E-Golf (33 угоди).

Топ імпортованих вживаних електромобілів

Як і на внутрішньому ринку, в сегменті «свіжопригнаних» електромобілів першість у січні отримав Nissal Leaf (180 шт.). Така тенденція зберігається уже кілька років, проте уже в найближчі місяці лідер може змінитися.

Volkswagen ID.4 (162 шт.) впевнено підіймається в рейтингу, і за підсумками першого місяця зими майже наздогнав свого найближчого конкурента.

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Третє місце зайняла Tesla Model 3 (114 шт.), а четверте — Honda M-NV (69 шт.). Таким чином, перші 4 позиції рейтингу «свіжопригнаних» вживаних електромобілів повторює рейтинг внутрішніх перепродажів.

Замикає першу п’ятірку Tesla Model Y (67 шт.).

Топ нових електромобілів

Перше місце за підсумками січня зайняв Volkswagen ID.4 (132 шт.). Друге місце посіла Honda M-NV (42 шт.), а третє — Mercedes-Benz EQC (20 шт.).

Четверту сходинку посів Volkswagen ID.6 (11 шт.), а п’яте — Dongfeng EX1 (8 шт.).

Примітно, що значну частину нових автомобілів складають китайські бренди та моделі, виготовлені для китайського ринку. При цьому імпортують їх не офіційні дилери, а фактично в Україні сформувалася альтернативна сфера послуг купівлі, доставки та продажу електричних авто з Китаю.

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