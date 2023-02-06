Експерти визначили найдорожчі в ремонті автомобілі — Finance.ua

Експерти визначили найдорожчі в ремонті автомобілі Сьогодні 04:20 — Технології&Авто

Porsche визнали виробником найбільш ненадійних авто

Деякі автомобілі можуть прослужити своїм власникам чимало років без необхідності регулярного й дороговартісного ремонту, однак існують і такі машини, які постійно вимагають обслуговування.

Рейтингом авто, ремонт яких влетить у копієчку, поділилися фахівці британської компанії Warrantywise. Вони назвали моделі, які ламаються практично відразу після закінчення терміну гарантії.

До звіту британської компанії, яка проаналізувала дані про ремонт автомобілів у 2021 та 2022 роках, увійшли понад 120 тис. машин із розширеною гарантією у Великобританії.

Грунтуючись на зверненнях власників, експерти оцінили десятки автомобілів за 100-бальною шкалою. Porsche виявився ненадійнішим автовиробником з оцінкою 35,1 бала. Найдорожчий ремонт коштував одному з власників 10 785 фунтів стерлінгів (13 172 доларів).

Генеральний директор Warrantywise Лоуренс Віттакер розповів, що володіння преміальним автомобілем часто призводить до великих витрат. Вся річ у тому, що такі авто оснащуються просунутою електронікою, яка згодом виходить з ладу.

Рейтинг найдорожчих у ремонті автомобілів

Рекордсменом із витрат став виробник позашляховиків Land Rover. Одному з власників довелося витратити на ремонт 23 890 фунтів стерлінгів (29 178 доларів).

На другому місці рейтингу опинилося обслуговування Mercedes-Benz — трохи більше 23 тисяч фунтів (28 500 доларів).

А трійку лідерів замикає німецький BMW, на ремонт якого пішло близько 20 000 фунтів (24 700 доларів).

Однак варто зауважити, що у 2023 році ціни на ремонт і обслуговування зростуть, тому вищезазначені ціни можуть тільки збільшуватися.

Натомість власники Honda, Toyota та Hyundai відзначили надійність своїх авто. Вони рідше відвідували сервісні центри після закінчення заводської гарантії.

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uamotors За матеріалами:

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