В яких областях українці перепродають найбільше автівок: статистика — Finance.ua

В яких областях українці перепродають найбільше автівок: статистика Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

В яких областях українці перепродають найбільше автівок: статистика

У січні українці придбали 84,8 тис. вживаних автомобілів. Це на 30,7% менше, ніж за аналогічний період минулого 2022 року та на 9,7% менше, ніж у грудні-2022. Про це йдеться в аналізі Інституту досліджень авторинку.

«Частка внутрішніх перепродажів у січні була зафіксована на максимальному рівні з листопада 2018 року — 83,7% від загальної кількості угод купівлі-продажу вживаних авто. Це найвищий показник з 2018 року, тобто до зміни законів, котрі дали можливість офіційно імпортувати вживані авто з-за кордону», — зазначають експерти.

Частка імпорту авто з пробігом з-за кордону склала лише 16,3% від загальної кількості придбаних вживаних легковиків. Для порівняння, у січні 2022 року цей показник був зафіксований на рівні 29%. Скорочення кількості імпорту спостерігається з липня, тобто із моменту скасування так званого «нульового» розмитнення.

Внутрішні перепродажі

У січні українці уклали на внутрішньому ринку 64,9 тис. угод купівлі-продажу вживаних легковиків. Такий показник виявився на 18,2% меншим за січень 2022 року, та на 6,5% меншим за грудень.

Найбільше реєстраційних операцій на внутрішньому ринку зафіксували у місті Києві: 7,6 тисячі. Разом із Київською областю, котра зайняла третє місце в рейтингу із показником 5,7 тисячі реєстрацій, вони складають 20,6% від загальної кількості проданих вживаних машин у січні.

До топ-5 найактивніших регіонів за внутрішніми перепродажами вживаних авто увійшли також Дніпропетровська (6,2 тис.), Одеська (4,6 тис.) та Львівська (4,5 тис.) області. Така картина повністю повторює тенденції попередніх місяців.

Найменшу кількість угод уклали в регіонах, території яких тимчасово окуповані чи де ведуться активні бойові дії: Луганській (342 угоди), Херсонській (443 угоди) та Донецькій (764 угоди) областях. Традиційно до топ-5 областей із найменшою кількістю продажів вживаних авто увійшла Волинська область (лише 1,3 тис. угод). Замикає топ-5 найменш активних областей Чернігівщина (1,4 тис. угод).

Імпорт вживаних легковиків

З-за кордону у січні 2023 року привезли 12,6 тис. вживаних авто. Якщо не враховувати стресовий березень 2022 року, коли внаслідок війни українці вперше зареєстрували лише 8,6 тис. «свіжопригнаних» авто, та «ковідний» квітень 2020, коли Сервісні центри МВС взагалі тимчасово не працювали, менше авто привозили лише в тому ж листопаді 2018 року.

Такий показник на 61,1% менший, ніж у січні-2022 та на 21,9% менше, ніж у грудні-2022.

Уже традиційно найактивніше реєстрували вживані легковики з-за кордону на Львівщині (1,5 тис. шт.), в Києві (1,1 тис. шт.), Рівненській (907 шт.), Київській (755 шт.) та Волинській областях (755 шт.).

Найменше «свіжопригнаних» авто поставили на облік у Донецькій (40 шт.), Луганській (70 шт.), Херсонській (114 шт.), Запорізькій (169 шт.) та Миколаївській (188 шт.) областях.

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