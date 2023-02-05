Кияни зможуть швидше повернути авто зі штрафмайданчика — Finance.ua
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Кияни зможуть швидше повернути авто зі штрафмайданчика

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Кияни зможуть швидше повернути авто зі штрафмайданчика
Кияни зможуть швидше повернути авто зі штрафмайданчика
Кияни без додаткових фото і перевірок зможуть забрати авто зі штрафмайданчика. Для цього треба поділіться цифровими копіями техпаспорта та посвідчення водія через «Дію» у застосунку «Київ Цифровий».
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Кияни зможуть швидше повернути евакуйоване авто. Тепер у Київ Цифровий можна шерити документи через Дію. Чергова класна інтеграція», — зазначив він.
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Раніше, щоб забрати евакуйовану автівку, треба було фотографувати документи та очікувати на рішення інспектора.
«Зараз — шерите документи через Дію, миттєво отримуєте QR-код та забираєте машину зі штрафмайданчика», — підкреслив міністр.

Як це працює:

  • відкрити push-сповіщення про те, що ваше авто евакуювали;
  • натиснути «Отримати автомобіль»;
  • пошерити водійські документи через Дію — свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та посвідчення водія;
  • вказати дату, коли заберете авто;
  • сплатити штраф і вартість евакуації та зберігання авто;
  • отримати QR-код для повернення авто.
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Всього за декілька кліків ви можете забрати евакуйований автомобіль.

Як налаштувати сповіщення

Щоб надійшло сповіщення, слід вказати номер авто у профілі застосунку «Київ Цифровий». В іншому разі потрібно натиснути на кнопку «К» внизу головного екрана, обрати сервіс «Евакуація», «Перевірити автомобіль» та ввести номер авто.
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За матеріалами:
Finance.ua
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