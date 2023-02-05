Кияни зможуть швидше повернути авто зі штрафмайданчика — Finance.ua

Кияни зможуть швидше повернути авто зі штрафмайданчика Сьогодні 13:02 — Особисті фінанси

Кияни зможуть швидше повернути авто зі штрафмайданчика

Кияни без додаткових фото і перевірок зможуть забрати авто зі штрафмайданчика. Для цього треба поділіться цифровими копіями техпаспорта та посвідчення водія через «Дію» у застосунку «Київ Цифровий».

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Кияни зможуть швидше повернути евакуйоване авто. Тепер у Київ Цифровий можна шерити документи через Дію. Чергова класна інтеграція», — зазначив він.

Раніше, щоб забрати евакуйовану автівку, треба було фотографувати документи та очікувати на рішення інспектора.

«Зараз — шерите документи через Дію, миттєво отримуєте QR-код та забираєте машину зі штрафмайданчика», — підкреслив міністр.

Як це працює:

відкрити push-сповіщення про те, що ваше авто евакуювали;

натиснути «Отримати автомобіль»;

пошерити водійські документи через Дію — свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та посвідчення водія;

вказати дату, коли заберете авто;

сплатити штраф і вартість евакуації та зберігання авто;

отримати QR-код для повернення авто.

Всього за декілька кліків ви можете забрати евакуйований автомобіль.

Як налаштувати сповіщення

Щоб надійшло сповіщення, слід вказати номер авто у профілі застосунку «Київ Цифровий». В іншому разі потрібно натиснути на кнопку «К» внизу головного екрана, обрати сервіс «Евакуація», «Перевірити автомобіль» та ввести номер авто.

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