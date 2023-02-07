Названо 10 автомобілів 2023 року, що найбільше розчаровують — Finance.ua
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Названо 10 автомобілів 2023 року, що найбільше розчаровують

Технології&Авто
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Volkswagen Atlas Cross Sport розчарував своїх власників найбільше
Volkswagen Atlas Cross Sport розчарував своїх власників найбільше
Експерти розповіли, якими новими автомобілями власники незадоволені найбільше. Усього вони виділили 10 моделей. Про це йдеться у дослідженні Consumer Reports.
У Consumer Reports з’ясували, які автомобілі найменш приємні для володіння. Їхні власники заявили, що не купили б свої автомобілі знову.
Загалом в опитуванні брали участь тисячі учасників. Вони відповідали на запитання про те, що їм подобається та не подобається у своїх автомобілях.

ТОП-10 найбільш незадовільних автомобілів 2023 року:

  1. Kia Forte: лише 51% власників готові купити автомобіль знову;
  2. Nissan Altima: 51%;
  3. Nissan Kicks: 49%;
  4. Volkswagen Taos: 48%;
  5. Kia Seltos: 48%;
  6. Jeep Compass: 46%;
  7. Mercedes-Benz GLA: 45%;
  8. Infiniti QX50: 40%;
  9. Mercedes-Benz GLB: 39%;
  10. Volkswagen Atlas Cross Sport: 38%;
Найбільш незадовільним автомобілем 2023 року, на думку експертів, став кросовер Volkswagen Atlas Cross Sport. Багато хто відзначив симпатичний дизайн моделі та привабливу ціну, але недоліків виявилося більше. Водіям найбільше не подобається керованість та якість інтер’єру автомобіля, які помітно поступаються конкурентам.
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За матеріалами:
Фокус
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