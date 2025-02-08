В Україні розробляють «спецконтракт» для добровольців від 18 до 24 років для служби в армії — Finance.ua
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В Україні розробляють «спецконтракт» для добровольців від 18 до 24 років для служби в армії

Казна та Політика
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В Україні розробляють «спецконтракт» для добровольців від 18 до 24 років для служби в армії
В Україні розробляють «спецконтракт» для добровольців від 18 до 24 років для служби в армії
В Україні розробляють спеціальний варіант контракту, який дозволить залучати до війська людей у віці від 18 до 24 років.
Про це сказав Володимир Зеленський в інтерв’ю Reuters.
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«Бойові бригади, досвідчені, разом з Міністерством оборони … працюють над варіантом контракту для молодих людей віком від 18 до 24 років. Це для тих, хто хоче приєднатися, це не мобілізація», — зазначив президент.

Про «спеціальний контракт»

Зеленський пояснив, що це буде «спеціальний контракт» терміном на 1 рік, в якому «буде багато пільг».
«Там багато преференцій: є грошове забезпечення — воно дуже високе, і можливість безкоштовної освіти і кредиту для домівки. Тобто для молодої людини там такий пакет», — сказав він.
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Президент пообіцяв, що деталі оприлюднять найближчим часом.
Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, екскомандир 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Павло Паліса повідомляв, що Україна перебуває на завершальній стадії розробки реформи рекрутингу, щоб заохотити приєднуватися до Збройних сил людей віком від 18 до 25 років.
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За матеріалами:
Українська правда
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