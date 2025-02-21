В Україні потрібно розвинути ринок інститутів спільного інвестування — експерти Сьогодні 21:20 — Особисті фінанси

В Україні потрібно розвинути ринок інститутів спільного інвестування — експерти

В Україні необхідно розвинути ринок інститутів спільного інвестування. Для цього наразі є дві ініціативи. Перша — синхронізація законодавства з європейськими директивами, друга — пенсійна реформа.

Про це розповів керуючий активами групи ICU в Україні Григорій Овчаренко на FinYear 2025

«Я завжди був прихильником того, щоб ми могли розпоряджатися своїми грошима. І та частка, яку держава має можливість віддати нам в управління — це створює певну приватизацію цього сектору», — зазначив Овчаренко.

Засновник та президент інвестиційної групи Універ Тарас Козак також вважає, що запуск другого рівня пенсійної реформи допоможе розвинути ринок інститутів спільного інвестування в Україні.

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«Обов'язкові пенсійні накопичення — на сьогодні їх немає. Ми з 2003 року про це говоримо. Черговий третій чи четвертий законопроєкт зараз ходить кабінетами Кабміну та Верховної Ради. Але до того часу, поки на цей ринок не прийдуть десятки мільярдів гривень майбутніх грошей наших пенсіонерів, цей ринок залишатиметься дуже маленьким. Тому ми всіляко підтримуємо і закликаємо Кабмін та Верховну Раду ухвалити цей закон. Нехай це буде після закінчення воєнного стану, нехай з певними умовами, але цю роботу треба робити вже, щоб після перемоги наші пенсіонери могли розуміти, що відновлення, яке буде після перемоги, дасть їм можливість заробляти. Поки що виглядає так, що зароблятиме хтось інший», — прокоментував Козак.

Голова Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов додав, що це питання є вкрай важливим і «лежить на столі» у президента.

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«Бюджету дуже важко утримувати солідарну систему пенсійного забезпечення, і тому держава точно хоче перейти до накопичувальної. На мою думку, це станеться найближчим часом. Можливо, навіть у тих часових рамках, що й питання щодо віртуальних активів, про які зараз так модно говорити в усьому світі. Керівництво країни розуміє, що це необхідно. Єдиний острах у тому, що перші роки після появи накопичувальної системи, усі гроші будуть вкладатися переважно у ОВДП, тому навантаження, яке давала солідарна система, зміниться на зобов’язання бюджету у вигляді виплат по ОВДП. І до нього додадуться ще й відсотки за тими ж ОВДП. Тому ми відчуваємо відповідальність й маємо забезпечити, щоб в якомога найкоротші терміни з’явилися альтернативні інструменти з високим рівнем довіри, куди можна буде вкладати гроші пенсіонерів. Оскільки одне з найважливіших завдань — не втратити ці кошти під час пенсійної реформи», — підсумував Магомедов.

Довідка Finance.ua:

Кабмін готує для внесення до Верховної Ради пакет законопроєктів, який буде стосуватися пенсійної реформи. «Ми з Мінфіном по солідарній системі вираховуємо останні можливості, тому що він потребує ресурсу, щонайменше там 30 мільярдів гривень для того, щоб вона якісно стартувала», — розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович. Що саме готує уряд — читайте тут;

також у Міністерстві соціальної політики України розраховують вже у січні 2025 року запустити пілотний проєкт із запровадження базової соціальної допомоги;

рішення щодо пенсійної реформи та запровадження накопичувальної пенсії може бути ухвалено у 2025 році. План полягає в тому, що система запрацює з 2026 року.

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