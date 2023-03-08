В Україні потрібна програма для ветеранів на кшталт «5-7-9%» – експерт — Finance.ua

В Україні потрібна програма для ветеранів на кшталт «5-7-9%» – експерт
Одним із інструментів розвитку ветеранського бізнесу має стати доступ до інклюзивного фінансування. В Україні потрібно створювати програми підтримки бізнесу за зразком «5-7-9%» для ветеранів.
Про це розповів голова правління Української асоціації фінтех та інноваційних компаній Ростислав Дюк.
«Мета проєкту, який об’єднає наші зусилля, не підтримати той чи інший конкретний бізнес. Мета проєкту — створити для всіх ветеранів можливість доступу до необхідних інструментів, щоб вони змогли включитися в процес створення нового бізнесу», — сказав Дюк.
Цими інструментами можуть бути і знання щодо ведення підприємницької діяльності, і доступ до фінансових технологій, в першу чергу цифрових, для залучення коштів.
Зрештою кінцевою метою об’єднання має стати створення низки фінансових інструментів, певних фінансових продуктів на додачу до вже існуючих програм з підтримки бізнесу. Але ці створені продукти повинні бути інклюзивними, орієнтованими саме на ветеранів.
«Для ветеранів мають бути створені певні фінансові продукти, не державні програми, не грантові, а від банків та інших фінансових установ, які б слугували стимулом для залучення інвестицій. Ветерани повинні отримувати фінансування на розвиток бізнесу легше, по спрощеній системі, більш лояльно і, звісно, на інших умовах», — зазначив Дюк.
Він додав, що у стратегії Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку має з’явитися окремий блок по підтримці малого та середнього бізнесу, зокрема ветеранського.
«Наразі в Україні немає таких спеціальних режимів, форм і різноманіття фінансових продуктів для колишніх військових, як, скажімо, в США. Тому одне із завдань цього об’єднання — донести до Національного банку ідею про необхідність створення стратегії на підтримку малого та середнього бізнесу, ідею про розвиток саме некредитних фінансових інструментів, які б спрощували ветеранам доступ до грошей. Зокрема, можливо передбачити компенсацію кредитних ставок, якийсь аналог програми „5-7-9%“, але саме для ветеранського бізнесу», — підкреслив Дюк.
Як повідомлялося, за оцінками Мінекономіки, близько 170 тисяч ветеранів матимуть бажання зайнятися підприємництвом після повернення з фронту. Також зазначалося, що уряд у квітні запустить грантову програму для ветеранів: до мільйона гривень можна отримати на відкриття власної справи, 30 тис. грн — на освоєння ІТ-спеціальності.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною