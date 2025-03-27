Верховна Рада пом’якшила кредитування фермерів, чиє майно в окупації — Finance.ua

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Верховна Рада пом’якшила кредитування фермерів, чиє майно в окупації

Кредит&Депозит
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Верховна Рада пом’якшила кредитування фермерів, чиє майно в окупації
Верховна Рада пом’якшила кредитування фермерів, чиє майно в окупації
Верховна Рада України підтримала пом’якшення умов кредитування для фермерів, чиє майно залишилось в окупації.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на нардепа Олексія Гончаренка.
За словами нардепа, річ у тім, що є багато аграріїв, які виїхали з окупованих територій та покинули там своє майно. Однак з них продовжують вибивати сплату кредитів за це майно.
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«Вони не зрадили Україну, але тепер мають платити за те, чого навіть не мають. Виплатити ці кредити вони не мають змоги. Бо їх майно і бізнес залишився в окупації. Вони не мають до нього доступу», — говорить Гончаренко.
Основні положення закону:
  1. На період військового стану заборонити примусово стягувати борги з людей, чиє заставне майно залишилось в окупації або на території активних бойових дій. Те саме стосується і об’єктів лізингу.
  2. Продовжити строк дії договору кредиту та договорів, укладених для забезпечення виконання зобов’язань на строк призупинення нарахування та сплати відповідного грошового зобов’язання.
  3. На строк призупинення зобов’язання по сплаті кредиту — призупинити процес примусового їх стягнення.
За матеріалами:
Телеканал 24
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