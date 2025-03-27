Верховна Рада пом’якшила кредитування фермерів, чиє майно в окупації — Finance.ua

Верховна Рада пом’якшила кредитування фермерів, чиє майно в окупації Сьогодні 19:28 — Кредит&Депозит

Верховна Рада пом’якшила кредитування фермерів, чиє майно в окупації

Верховна Рада України підтримала пом’якшення умов кредитування для фермерів, чиє майно залишилось в окупації.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на нардепа Олексія Гончаренка.

За словами нардепа, річ у тім, що є багато аграріїв, які виїхали з окупованих територій та покинули там своє майно. Однак з них продовжують вибивати сплату кредитів за це майно.

Читайте також Українські фермери можуть отримати гранти на $10−25 тисяч від Євросоюзу та ООН

«Вони не зрадили Україну, але тепер мають платити за те, чого навіть не мають. Виплатити ці кредити вони не мають змоги. Бо їх майно і бізнес залишився в окупації. Вони не мають до нього доступу», — говорить Гончаренко.

Основні положення закону:

На період військового стану заборонити примусово стягувати борги з людей, чиє заставне майно залишилось в окупації або на території активних бойових дій. Те саме стосується і об’єктів лізингу. Продовжити строк дії договору кредиту та договорів, укладених для забезпечення виконання зобов’язань на строк призупинення нарахування та сплати відповідного грошового зобов’язання. На строк призупинення зобов’язання по сплаті кредиту — призупинити процес примусового їх стягнення.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.