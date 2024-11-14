В Україні попит на житло в новобудовах може впасти — експерт пояснила, чому Вчора 21:00

В Україні попит на житло в новобудовах може впасти — експерт пояснила, чому

В разі нової можливої хвилі віялових відключень, за попередньою оцінкою, попит на первинному ринку може впасти в середньому на 50%.

Разом з тим таке скорочення можна вважати тимчасовим — очікувано попит може повернутися до попередніх показників відразу після відносної стабілізації енергетики.

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Таку думку висловила директорка з продажів будівельної компанії GAZDA Маріанна Бігунець.

Крім того, як вважає експертка, через можливі проблеми з енергоживленням темпи будівництва також можуть суттєво знизитися: мова йде в основному про активні об’єкти на початкових стадіях будівництва, що наразі складають близько 35−40% від усіх об’єктів в стадії зведення.

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«Однак, як це не парадоксально, співвідношення покупців і об’єктів, на яких вестиметься активне зведення і триватимуть продажі, збережеться. Тобто можна говорити, що пропорція між попитом, реальними продажами і об’єктами продажів не зміниться. Інакше кажучи, воєнні обставини ситуативно „утиснуть“ первинний ринок житла майже вдвічі. Однак жодних ознак нової хвилі кризи не буде. Ринок ситуативно „поменшає“, але не зупиниться», — сказала вона.

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За словами Бігунець, окрім електроенергії, існує низка факторів, від яких залежатиме поточний попит. Так, до кінця року потенційні покупці зважатимуть на регіон розташування об’єкта (рівень безпеки для життя), площу пропонованої для придбання оселі, стадію зведення новобудови, ціну та механізми придбання житла.

Як і протягом року, платоспроможний попит сконцентрований в основному в Західному регіоні країни — це переважно Львів, Ужгород, Чернівці, Івано-Франківськ.

«Понад 45−50% всього попиту припадають саме на ці міста. Також досить активними є покупці в Києві та на його околицях (близько 20% від загального обсягу попиту), Одесі (10−15% попиту), на інші міста (наприклад, Вінниця, Житомир, Дніпро, Харків тощо) припадає приблизно 10−15% попиту на новобудови. Отже, фактор захисту і безпеки досі залишається чи найголовнішим при виборі оселі», — підкреслила Бігунець.

Вона також зосередила увагу на факторі, що турбує потенційних покупців — це політика нового президента США щодо України. За її словами, близько 20% громадян, що планували придбання житла в новобудовах в безпечних регіонах, відтермінували купівлю, так би мовити, до «з'ясування обставин» і намірів нового очільника Білого Дому з подальшої підтримки нашої країни.

«Покупців стримує радше фактор невизначеності та пов’язані з цим страхи, а не тверезий розрахунок. Новий президент США почне виконувати свої обов’язки з 20 січня 2025 року. І до того часу робити передчасні висновки зарано, навіть спираючись на перші бліц-заяви. Тому є всі підстави вважати, що відтермінований попит почне поволі реалізовуватися», — зауважила Бігунець.

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УНІАН За матеріалами:

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