В Україні починає працювати естонський IuteBank Сьогодні 16:00

IuteBank («Юте Банк») сформований на базі неплатоспроможного «РВС Банк»

Створений Фондом гарантування вкладів фізичних осіб перехідний банк IuteBank («Юте Банк»), сформований на базі неплатоспроможного АТ «РВС Банк», завершив процес врегулювання та виходить на банківський ринок України.

Про це повідомляє ФГВФО.

Там зазначають, що Фонду вдалося реалізувати модель, що передбачає збереження життєздатної частини бізнесу та передачу її інвестору через продаж 100% акцій перехідного банку.

Національний банк України підтвердив, що установа відповідає всім вимогам щодо капіталу та ліквідності. У зв’язку з цим Фонд гарантування вкладів припиняє повноваження свого куратора у IuteBank.

За словами директорки-розпорядниці Фонду гарантування вкладів Ольги Білай, це перший випадок створення перехідного банку в Україні із залученням іноземного інвестора та третій кейс врегулювання банку під час повномасштабної війни.

Що таке перехідний банк

Створення та капіталізація інвестором «Юте Банку» є прикладом застосування інструменту bridge bank (перехідного банку), який широко використовується у світовій практиці врегулювання банків.

Такий механізм дозволяє зберегти економічну цінність активів і клієнтської бази, забезпечити безперервність банківських послуг та підтримати довіру до банківської системи.

У Фонді гарантування вкладів наголошують, що подібні рішення спрямовані на підтримку стабільності банківської системи та зміцнення довіри вкладників.

Як працюватиме банк

Голова Iute Group AS Тармо Сілд наголосив, що запуск банку в Україні є стратегічним рішенням для компанії.

«Юте Банк» працюватиме як цифровий банк, орієнтований насамперед на роздрібних клієнтів.

Установа пропонуватиме базові фінансові послуги, зокрема депозитні та кредитні продукти, платежі та валютні операції.

Читайте також За великі суми доведеться платити: банки вводять нові комісії

«Завершення перехідного періоду дозволяє „Юте Банк“ розпочати роботу вже як повноцінному учаснику ринку. Ми цінуємо співпрацю з Фондом гарантування вкладів і Національним банком України протягом цього процесу. Нашим найближчим пріоритетом є відновлення банківських послуг для клієнтів. На наступному етапі ми впровадимо цифрові фінансові рішення для наших клієнтів», — зазначив очільник «Юте Банк» Артур Муравицький.

Нагадаємо, що 15 січня 100% акцій «Юте Банку» придбала естонська банківська група Iute Group AS, яка перемогла у відкритому конкурсі з виведення АТ «РВС Банк» з ринку. Серед кількох пропозицій Фонд обрав варіант, який відповідав принципу найменших витрат.

