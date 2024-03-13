В Україні планують корпоратизувати 1400 комунальних підприємств — Finance.ua

В Україні планують корпоратизувати 1400 комунальних підприємств Сьогодні 02:00 — Казна та Політика

В Україні планують корпоратизувати 1400 комунальних підприємств

В Україні планується повністю корпоратизувати комунальні підприємства. Відповідний законопроєкт активно розробляється і незабаром буде передано для розгляду Верховній Раді.

Про це повідомив очільник профільного комітету з питань економічного розвитку Олексій Мовчан.

На думку керівника комітету цей закон стане логічним продовженням законодавства про корпоратизацію державних підприємств та впровадження європейських норм корпоративного управління у цей сектор економіки.

«В Україні станом на 1 січня 2024 зареєстровано 14 012 комунальних підприємств, які мають суттєві недоліки порівняно з приватними. Вони менш прибуткові, менш ефективні та менш інноваційні, мають гіршу мотивацію та продуктивність персоналу, викривлюють конкуренцію на ринку», — зазначає очільник комітету Верховної Ради.

На думку очільника комітету Верховної Ради, комунальні підприємства в більшості працюють з негативною рентабельністю як щодо внутрішнього капіталу, так і щодо можливих для застосування економічних активів.

Аналізуючи роботу комунальних підприємств України комітет дійшов висновку що тільки 22% комунального сектору забезпечує свою роботу без додаткового зовнішнього фінансування яке зазвичай виникає завдяки безповоротним інвестиціям з місцевих бюджетів.

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Більшість комунальних підприємств не мають відповідної прозорості у своїй діяльності та не звітують публічно про свою роботу ні перед громадами, ні перед Іншими суб'єктами ринку що суттєво скорочує конкурентність справедливість розподілу економічних благ.

Крім того, більшість комунальних підприємств на думку керівника комітету Верховної Ради мають у своїх призначеннях елемент політичної заангажованості та відповідної лояльності від тих, хто призначає очільників. Це і стимулює низьку ефективність і неконкурентність цих економічних одиниць.

«Це дозволить покращити фінансовий контроль за діяльністю підприємств, захистити найманий менеджмент від оперативного втручання місцевих політиків тощо», — зазначив у коментарі очільник комітету.

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Раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава». В Міністерстві економіки вважають, що новий закон є ключовим для реформи корпоративного сектору і може бути одним із фінальних етапів багаторічної реформи цього сектору економіки.

Закон має стимулювати розмежування у держсекторі тих підприємств, які мають залишитись в управлінні державою і у власності держави, а які - передані на придбання бізнесу шляхом приватизації.

«Для стратегічних компаній акціонер з Міністерством фінансів встановлюватиме вимоги через листи-очікування з показниками рентабельності, ліквідності та платоспроможності», — уточнюють в Мінекономіки.

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Зростає роль спостережних рад, які перетворюються з номінальних структур, що мають дорадчі функції, у системи, які можуть призначати та звільняти керівників компанії. Це новація для державного корпоративного сектору, де раніше тільки уряд або урядові представники вирішували долю вищого менеджменту.

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